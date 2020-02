Wirtschaftsbund Gmunden-Stadt unter neuer Führung

Gabriel Grabner, MBA folgt Ing. Fritz Förstl nach

Der Wirtschaftsbund Gmunden Stadt hat gewählt und die Weichen für die Zukunft gestellt. Ing. Förstl übergibt die Funktion des Wirtschaftsbund Obmannes nach 2 Jahren Tätigkeit in neue Hände.

Dieser Tage fand die Neuwahl des WB Stadtvorstandes in den Räumlichkeiten der Fa. Fural Systeme in Gmunden statt. Gabriel Grabner und sein Team wurden dabei von den über 40 Delegierten zum Nachfolger von Ing. Fritz Förstl gewählt. Grabner ist als selbständiger Immobilienmakler in der Traunseestadt tätig. Ihm steht ein ambitioniertes Team zur Seite, das sich fachlich erfahren, jung, weiblich und innovativ präsentiert. Seine Obmannschaft im Wirtschaftsbund der Stadt Gmunden sieht er als Chance, einiges in der Region zu bewegen.

Foto: privat