10. ASVÖ KING OF THE LAKE

Anmeldung zur Jubiläumsausgabe von Europas größtem Zeitfahrrennen startet am 13. März

Am 19. September 2020 geht es endlich wieder los – zum bereits 10. Mal sorgt der ASVÖ King of the Lake für Tour-de-France-Feeling im österreichischen Salzkammergut. Rund 1.400 Radsportler aus aller Herren Länder rollen dann von der Rampe in Schörfling, um sich bei der Jubiläumsausgabe des ASVÖ King of the Lake auf die 47,2 Kilometer rund um den idyllischen Attersee zu machen.

Das in Europa einzigartige Einzel- und Mannschaftszeitfahren bietet heuer mit einer zusätzlichen 10er Team-Wertung auch eine spannende Neuerung. Die Anmeldung startet am 13. März um 15.00 Uhr auf www.kotl.at.

Foto: Gottfried Gärtner