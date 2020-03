4. und 6. Platz beim Salzburg Milch Kids Cup

Nina Redl und Tobias Brummer nahmen beim heutigen Salzburg Milch Kids Cup in der Gosau teil. In der Altersklasse U8 weiblich landete Nina Redl auf den hervorragenden 4.Platz von 14 Startern. Tobias Brummer, der das erste Mal bei einem derartigen Rennen teilnahm, erreichte in der Altersklasse U9 männlich den tollen 6.Platz von 13 Startern. Insgesamt waren bei dieser Veranstaltung 140 Kinder in den Altersklassen 2008 bis 2012 am Start.

Kinder U8-weiblich

(14 Starter)

4. Redl Nina 1:13,70

Kinder U9-männlich (2011)

(13 Starter)

6. Brummer Tobias 1:12,75

Foto. privat