Gmundner Handel funktioniert weiterhin – telefonisch, mit Mail und online & Blitz-Zustellung mit örtlichen Taxis

Die Corona-Krise verleitet dazu, dem reichsten Mann der Welt, amazon-Chef Jeff Bezos, noch mehr Geld in den Rachen zu werfen. Aber es ist nicht notwendig, beim Online-Shoppen auf globale Plattformen zu gehen.

Alle Gmundner Handelsgeschäfte sind weiterhin tätig, obwohl sie das physische Beraten und Bedienen im Laden eingestellt haben. Bei ihnen lässt sich trefflich online oder auch telefonisch recherchieren, nachfragen, schauen und kaufen.

Rufen Sie einfach den Händler Ihres Vertrauens an und lassen Sie sich Ihren Wünschen bzw. Bedürfnissen entsprechend telefonisch beraten. Die Zustellung erfolgt entweder persönlich durch den Händler oder über ein Gmundner Taxiunternehmen.

25 Gmundner Betriebe auf Online-Plattform versammelt

25 Gmundner Betriebe sind bereits auf einer Online-Plattform versammelt. Dort können Kundinnen und Kunden via PC und Smartphone in aller Ruhe im Angebot schmökern. Die Zustellung geschieht im Bedarfsfall noch schneller als bei amazon, denn für alle, die die Ware noch am selben Tag erhalten wollen, besteht eine Kooperation mit einem Gmundner Taxiunternehmen. Hier geht es zu dieser Plattform:

www.gmunden-stilvollshoppen.at

Bürgermeister appelliert, lokal solidarisch zu sein

„Für viele kleine Handelsbetriebe entwickelt sich die Pandemie zur existenziellen Bedrohung. So wie wir uns mit den vom Virus am ärgsten bedrohten alten und kranken Menschen solidarisch zeigen, so haben auch unsere lokalen Händler diese Solidarität verdient und bitter nötig. Ich halte es geradezu für eine ethische Verpflichtung, jetzt im Ort einzukaufen“, sagt Bürgermeister Stefan Krapf.