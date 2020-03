1061 bestätigte Coronavirus-Infektionen sind bis am Samstag, 28. März um 8 Uhr in Oberösterreich bekannt geworden, 42 im Bezirk Gmunden und 77 im Bezirk Vöcklabruck. Im Salzkammergut Klinikum Gmunden ist am Freitag eine 79-jährige Patientin verstorben, die mit dem Corona Virus infiziert war.

Infos: Land OÖ / Symbolfoto: pixabay