Die Grünen Gmunden gestalten um – und starten mit neu gewähltem Vorstand

GRÜNE Gmunden: Alles neu macht der März

Am Ende ihrer Versammlung am Freitag, den 28.2.2020, stand der neue Parteivorstand der Grünen Gmunden fest: DI Dr.in Uli Feichtinger wurde zur Sprecherin der Gemeindegruppe gewählt, Mag.a Daniela Kraincic zu ihrer Stellvertreterin. Ulrike Harringer wurde als Finanzreferentin in ihrer Funktion bestätigt, DI Otto Kienesberger vertritt als Delegierter die Grüne Fraktion und Mag. Michael Mugrauer übernimmt die Aufgaben des Rechnungsprüfers. Das Vertrauen in das neue Team ist hoch, denn alle wurden einstimmig in ihre Funktionen gewählt.

„Und wir sind schon in den Startlöchern!“, zeigt sich Uli Feichtinger begeistert. „Wir freuen uns über eine Vermehrung und Verjüngung der Gemeindegruppe. So arbeitet ein buntes Team an kreativen Köpfen – bereits gut bekannte neben neuen – mit vielseitigen Kompetenzen engagiert an Schwerpunkt-Themen zum Klimaschutz: zukunftsweisende Wohnformen, klimafreundliche Verkehrslösungen sowie gute berufliche Perspektiven für die Jungen. Vor uns stehen dynamische Jahre, wo wir uns mit fundierten Vorschlägen und Projekten für unsere Gemeinde stark machen.“

Neo-Landtagsabgeordnete Mag.a Johanna Bors – seit 31. Jänner im Landtag für Energie, Landwirtschaft und Familie zuständig – unterstützt das neue Team mit Synergieeffekten zwischen Land und Gemeinde, sie macht sich weiterhin im Gemeinderat für Kommunalpolitik stark.

Das erste Herzensprojekt des neuen Vorstands wurde bereits ins Leben gerufen: „Es geht beim Grüne Frauen.Café. darum, Frauen Raum zu geben, dass sie sich zu politischen Themen austauschen können, die sie bewegen. Es findet einmal pro Monat statt und soll Impuls gebendes Diskussionsforum sein, zu dem jede sehr herzlich eingeladen ist.“ erklärt Daniela Kraincic. Interessierte erhalten Informationen zum Grüne Frauen.Café. unter gmunden@gruene.at

Foto: Die Grünen Gmunden