Klima-Quiz für die Parents For Future

Wussten sie dass:

…unsere 80 bis 100 km hohe Atmosphäre nur 1,4 Prozent des Erdradius ausmacht. Daran kann man ermessen, wie dünn und verletzlich diese Haut rund um unseren Planeten, unsere “winzige” Biosphäre, ist.

…der Verkehr seit 1990 den mit Abstand größten Zuwachs beim CO2-Ausstoß Österreichs hervorruft,

…nur 7 Prozent der Weltbevölkerung fliegen oder jemals geflogen sind.

usw.

Zu einem Briefing mit teils bestätigenden, teils verblüffenden Erkenntnissen kam am Montag dieser Woche Mag. Norbert Rainer vom Klimabündnis OÖ. zu den Gmundner “Parents For Future”. Er hielt im Rathaussaal einen packenden Vortrag über wissenschaftliche Fakten zur Klimakrise und legte ihn als Quiz an. Die besagte Eltern- und Großelterngruppe hat sich nicht nur dazu formiert, um ihre für Klimaschutz kämpfenden Kinder der “Fridays For Future”-Bewegung logistisch zu unterstützen. Auch kluges, überzeugendes und auf viele Fakten gestütztes Argumentieren will geübt sein.

Norbert Rainer ist im Übrigen ein gerne gesehener Gast in Gmunden. Er moderierte den von der Fridays For Future-Bewegung angestoßenen Workshop zur Formulierung des Gmundner Klimapakets im Gemeinderat.

Foto: Parents For Future Gmunden