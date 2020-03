Landjugend hilft

Wie bereits viele Landjugend Gruppen in ganz Österreich sind auch die Ortsgruppen des Bezirkes Gmunden in dieser schweren Zeit aktiv geworden und haben entweder selber Lieferservices eingerichtet oder arbeiten eng mit den Gemeinden und anderen Vereinen zusammen.

„Es erfüllt uns als Bezirksvorstand mit Stolz, dass unsere Ortsgruppen sich unaufgefordert dazu bereit erklärt haben die Risikogruppe so gut als möglich zu unterstützen. Ich möchte mich außerdem auf diesem Wege im Namen des Bezirksvorstandes und der gesamten Landjugend Österreich bei den Ortsgruppen des Bezirks Gmunden für Ihr Engagement und Ihre Großzügigkeit bedanken. Ebenso appelliere ich an alle die in den Risikobereich fallen, nutzt diese Initiative denn die Landjugend hat Freude daran Sie zu unterstützen und zu schützen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die verschiedenen Angebote die für diese Situation eingerichtet wurden.

Ich selber durfte meine Ortsgruppe bereits mehrmals bei diversen Lieferungen von Lebensmitteln unterstützen und es war jedes Mal eine freudige Abwechslung zum eher monotonen Alltag in der Selbstisolation. Vor allem wenn man dann die freudigen Gesichter der Mitmenschen sieht, weiß man, gemeinsam meistern wir diese schwierige Zeit!“, berichtet Bezirksleiter Philipp Gillesberger.

Bericht und Bilder Landjugend Gmunden