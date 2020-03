Perfekter Saisonstart der JUDO Landesligamannschaft

Besser hätte der Start in die neue Saison für die Landesligamannschaft nicht laufen können. Mit einem 18:04 Auswärtssieg gegen Dynamic One II setzten sich unsere Kämpfer gleich an die Tabellenspitze!

Gleich zu Beginn machten die Kämpfer alles klar, indem sie mit 06:00 in Führung gingen. Nach knapp 20 Minuten ging es mit einem Zwischenstand von 09:02 für Kirchham in die Pause. Die zweite Hälfte war ein Spiegel der ersten Hälfte. Gesamtkampfzeit in der zweiten Runde auch ca. 20 Minuten. Wieder holten die Kirchhamer Judokas die ersten 6 Siege und am Ende ging die zweite Hälfte auch mit 09:02 an Kirchham.

Somit ein 18:04 Sieg in Rekordzeit und der erste Tabellenplatz in der gerade gestarteten Saison 2020!

Foto: Franz Ketter