Tolle Stimmung beim Musikball in Viechtwang

Auch heuer lockte der schon zur Institution gewordene Musikball der Ortsmusik Viechtwang zahlreiche Ballgäste in die festlich geschmückten Räumlichkeiten des Musikvereins und der angrenzenden Volksschule.

Kulinarisch wurden die Besucherinnen und Besucher von Reinhold Stadler und seinem Team verwöhnt und auch die traditionelle “Kesselhoaße” durfte natürlich nicht fehlen. In den diversen Bars sowie in der Cuba® Lounge herrschte ausgelassene Stimmung, die musikalische Umrahmung kam von “Men in Blech”, “Pezi and the Whiskey Brothers”, “Rowsekit” und “DJ Volker”. Für Lacher sorgte indes die Balleinlage, bei der die Musiker Szenen aus dem Ortsgeschehen zum Besten gaben. Bei der anschließenden Tombolaverlosung gab es wieder tolle Preise zu gewinnen.

Foto: privat