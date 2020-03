Landesauszeichnung an Hauptamtswalter Andreas Schindlauer

Gratulation an Hauptamtswalter Andreas Schindlauer zur Landesauszeichnung “Verdienste um die OÖ Jugend”, welche am 02.03.2020 von LH Mag. Thomas Stelzer in Linz überreicht wurde. Andreas Schindlauer ist im Bezirk Vöcklabruck für die 92 Jugendgruppen mit 1265 Mitgliedern der erste Ansprechpartner in Sachen Feuerwehrjugendausbildung.

Bei Vorbereitungen zu mehreren 6-Bezirke Jugendlagern, unzähligen Bewerben und Ausbildungsveranstaltungen im Bereich der Feuerwehrjugend, sowie zwei Landesbewerben bewies er sein Organisationstalent. Seine Einberufung als Jugendbewerter auf internationaler und nationaler Ebene bei Bundes- und Landesbewerben unterstreicht seine kompetente und sachliche Person. Neben der Feuerwehrarbeit ist er im Gemeinderat, bei den Schützen und bei der Krampussgruppe Weyregg tätig.

In seiner Freizeit geht er gerne Fischen und ist begeisterter Hobby Imker. Die in seiner Firma beschäftigten Feuerwehrkameraden dürfen jederzeit den Arbeitsplatz für Feuerwehreinsätze verlassen! Bezirkskommandant Oberbrandrat Wolfgang Hufnagl, Landesfeuerwehrkommandant Landesbranddirektor Robert Mayer, MSc., Bezirkshauptmann Wirklicher Hofrat Dr. Martin Gschwandtner, der Bürgermeister von Weyregg Klaus Gerzer mit seinem Stellvertreter Franz Gaigg sowie die Familie stellten sich als Gratulanten ein. Die Feuerwehrjugend des Bezirkes Vöcklabruck gratuliert dir ebenfalls ganz herzlich zu dieser Auszeichnung und bedankt sich auch für dein großartiges Engagement für unsere Jugend!

Foto: Land OÖ, Max Mayrhofer