750 Euro Förderung für Werbeberatung

Vor allem in Zeiten wie diesen ist es wichtig den Kopf nicht in den Sand zu stecken und POSITIV zu denken! Auch wenn es in vielen Branchen aktuell schwer fällt, nutzen einige die Zeit sich um liegen gebliebenes Marketing zu kümmern.

“Das mache ich, wenn ich mal Zeit hab” – wer kennt diese Aussage nicht? Jetzt ist für den einen oder anderen der Zeitpunkt gekommen, diesen Stapel aufzuarbeiten. Und bei diesem Punkt unterstützt euch die Werbeagentur Ideenberg sehr gerne!

Kostenfreies Zoom-Meeting

Website überarbeiten, einen neuen Image Folder vorbereiten, das Unternehmen im Social Media zu präsentieren… und vieles mehr. Wer hier Tipps, Unterstützung oder Ideen benötigt, darf sich gerne für ein kostenfreies Zoom-Meeting anmelden! Ihr bekommt einen Link, jeder schnappt sich seine Tasse Kaffee und schon sitzen wir uns “fast persönlich” gegenüber!

Und das ist nicht alles! Seit dieser Woche gibt es für Werbeagenturen auch eine Beratungs-Förderung im Wert von € 750,- geschenkt!

Das ist großartig – denn vor allem jetzt sollten wir keine Unterstützungsmöglichkeit auslassen! Erfolg-plus heißt die Förderung und der Antrag ist noch bis zum 1.12.2020 möglich bzw. solange die Fördergelder nicht erschöpft sind – und das kann in unserer Situation schnell passieren – also lieber früher als später den Antrag stellen!

Welche Anforderung gibt es für diese Förderung? Das Unternehmen muss folgende Bedingungen erfüllen:

Mitglied der WKO

Standort in OÖ

Antragstellung VOR der Beratung

Investition: 1000,- für die maximale Förderung von 750,- (sonst 75 %)

Der Antrag geht sehr rasch und muss von dem WKO-Mitglied selbst eingereicht werden. Weitere Informationen findet man HIER