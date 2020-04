Filmreife Verfolgungsjagd in Mondsee amüsiert soziale Netzwerke

Eine filmreife Verfolgungsjagd lieferte sich am Samstag ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit einer Polizeistreife in Mondsee. Augenzeugen haben das Spektakel gefilmt und bei facebook online gestellt. Die Community im Netz ist amüsiert. Die Videos hatten am Sonntag bereits mehrere Hunderttausend Aufrufe.

Mit einer nicht zum Verkehr zugelassenen Aprilia fuhr er um 15:10 Uhr auf der B154 mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit Richtung Mondsee. Auf Höhe des Hofer Marktes begegnete er einer Polizeistreife. Die Polizisten wendeten und nahmen die Verfolgung auf.

Moped auf über 110 km/h beschleunigt

Als der 16-Jährige das bemerkte, soll er das Moped beschleunigt, sämtliche Anhalteversuche missachtet und mit Geschwindigkeiten bis zu 110 km/h geflüchtet sein. Nach elf Kilometern verlor er in einem Waldstück in Harpoint in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Moped und stürzte, wobei er unverletzt blieb.



Video: Franz Astleitner



Während der Verfolgung fuhr der Jugendliche zwei Mal über Felder und verursachte Flurschäden. Weiters touchierte er während der zahlreichen Anhalteversuche den Streifenwagen, wobei die linke Fahrzeugseite beschädigt wurde.

Angst vor Problemen mit der Führerscheinbehörde als Grund für Flucht

Der 16-Jährige wird wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt. Als Grund für den Fluchtversuch gab der 16-Jährige an, er habe Probleme mit der Führerscheinbehörde wegen des nicht zugelassenen Mopeds befürchtet.