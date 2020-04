Gartenhütte im Pinsdorfer Ortszentrum in Flammen

Eine in Vollbrand stehende Gartenhütte mitten im Ortszentrum von Pinsdorf hat in der Nacht auf Mittwoch zu einem Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren geführt.

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte am 8. April 2020, um 01:27 Uhr, dass bei seinem Nachbarn in Pinsdorf eine Holzhütte brannte und verständigte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der FF Pinsdorf stand die Holzhütte bereits in Vollbrand. Insgesamt waren neun Feuerwehren mit 130 Mann im Einsatz. Beim Brand wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.

Bildquelle: laumat.at / Matthias Lauber & Wolfgang Spitzbart