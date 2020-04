Gemeindeamt (fast) wieder im Normalbetrieb

KIRCHHAM / „Wir wollen rasch so viel Normalität wie möglich – daher fahren wir unseren Gemeindebetrieb ab 4. Mai wieder hoch“, sind Bürgermeister Hans Kronberger und seine Bediensteten voll motiviert, der Bevölkerung wieder alle Dienstleistungen anbieten zu können. Alle Abteilungen am Gemeindeamt inklusive der Postpartnerstelle sind ab 4. Mai während der gewohnten Öffnungszeiten (Mo – Fr: 8 – 12 Uhr; Di und Do: 14-17 Uhr) besetzt und stehen für Parteienverkehr zur Verfügung. In den Büros am Gemeindeamt wurden Schutzmaßnahmen (Plexiglas, etc.) getroffen.

Persönliche Vorsprache bitte nur mit Termin

Der Bürgermeister ersucht die Bürger/innen, mit den jeweiligen Mitarbeitern/innen Termine zu vereinbaren. Diese dürfen nur einzeln, mit Mundschutz und Mindestabstand absolviert werden. „Die Krise hat uns gezeigt, dass viele Anliegen telefonisch oder online erledigt werden können, daher sollten persönliche Vorsprachen nur in unbedingt notwendigen Fällen erfolgen“, ersucht der Bürgermeister um Rücksicht auf die Gesundheit seiner Mannschaft. Bauverhandlungen sind ebenfalls ab sofort wieder möglich, sowohl im vereinfachten Verfahren als auch mit Verhandlung vor Ort. Detaillierte Infos zu allen Bauverfahren erteilt das Bauamt (07619/2015-16) oder der Bürgermeister (0664/75044070).

Bücherei und ASZ

Die öffentliche Bücherei öffnet am Freitag, 22. Mai 2020 wieder ihre Pforten. Der Betrieb im Abfallsammelzentrum läuft bereits seit letzter Woche zu den gewohnten Zeiten (MI von 17-19 Uhr, FR von 13 – 17 Uhr)!

Betreuung bis zum Schulstart am 18. Mai jederzeit möglich

Die Volkschule startet fix am 18. Mai 2020 mit dem Schulbetrieb. Möglicherweise auch der Kindergarten, hierzu gibt es aber noch keine endgültige Entscheidung. Bis dahin werden aber Kinder sowohl in der Schule als auch im KiGa gerne betreut. Bitte einfach bei Frau Dir. Schwarzlmüller (07619/2025) oder KiGa-Leiterin Alexandra Moser (07619/2030) melden.

