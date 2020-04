Gmunden sperrt Slipanlage für Boot-Touristen

So wie andere Gemeinden sperrt Gmunden heute, Dienstag, 7.4., am Abend die Slipanlage auf dem Lehenaufsatz am Südende der Esplanade und schließt auf vorerst unbestimmte Zeit den dortigen Schranken.

Viele Anfragen von Bootsbesitzern aus Nah und Fern und viele Menschen, die ihre Boote an schönen Tagen zu Wasser lassen, haben die Stadtgemeinde auf den Plan gerufen.

Sportausübung nur im Nahbereich gestattet

Boote heranzukarren, widerspricht dem Regierungserlass, der eine Sportausübung nur im Nahbereich gestattet und Ausflugstourismus unterbindet. Wer sein Boot als Einheimischer schon hier liegen hat, ist nicht betroffen, muss aber alle Regeln des Social Distancing einhalten: Ausfahrten nur mit Menschen, die im selben Haushalt leben, mindestens einen Meter Abstand zu anderen!

Stadt appelliert zur Vorsicht: Rettungseinsatz wäre verantwortungslos

An Einheimische appelliert die Polizei zusätzlich: Lassen sie äußerste Vorsicht walten! Meiden sie beim Bootfahren jede wie immer geartete Gefahrensituation. Einen Rettungseinsatz heraufzubeschwören, wäre verantwortungslos und strafbar.

Foto: LPD OÖ