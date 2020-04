Marktgemeinde Vöcklamarkt berichtet

Spende für Lebenshilfe-Werkstätte Vöcklamarkt

Die Landjugend Vöcklamarkt-Pfaffing organisiert jedes Jahr das Erntedankfrühstück im Pfarrheim Vöcklamarkt. Letztes Jahr wurde beschlossen, die Einnahmen für einen guten Zweck zu verwenden. Es konnte daher der Lebenshilfe Vöcklamarkt ein Betrag von € 1.000,- gespendet werden.

NMS Vöcklamarkt – Safer Internet-Day 2020 – eines der Gewinner-Projekte

Im Rahmen einer Projektwoche beschäftigten sich die Schüler/innen der 1a Klasse der NMS Vöcklamarkt eine Woche lang umfassend mit verschiedenen Aspekten von Handy & Internet. Es begann mit der Reflexion des eigenen Medienverhaltens mit der Frage „Wie oft und wofür nutzt du Smartphone & Internet?“. In Zuge dessen wurden auch die Gefahren und Risiken wie Kettenbriefe, Gewalt in Spielen, Cybermobbing, etc. angesprochen und gemeinsam diskutiert.

Im zweiten Schritt wurden die technischen Aspekte beleuchtet: Entstehungsgeschichte, Aufbau und Bedienung von Internet und Smartphones und Funktionsweisen von Apps. Ein Highlight des Projektes war, dass die Schüler/innen die Möglichkeit hatten, alte Smartphones zu zerlegen, um das Innenleben und die Einzelteile kennenzulernen. Die Schüler/innen waren die ganze Woche über engagiert und motiviert bei der Sache und mochten die Art und Weise, wie ihnen das Wissen vermittelt wurde.

Als Abschluss gab es noch einen kleinen Einblick in die Welt des Programmierens. Coding – Was ist das und wie funktioniert es? Ihr Ziel, den Schüler/innen neben den technischen Daten, wie das Internet eigentlich funktioniert und wie man am besten damit arbeitet, auch einen kritischen Umgang zu vermitteln, ist den Lehrer/innen weitgehend gelungen.

Dieses Projekt reichten die zuständigen Lehrer/innen Hans-Peter Dietl, Alexandra Eder und Sonja Zopf beim Safer Internet-Day 2020 ein und dürfen sich letztendlich zu den vier Gewinner- Projekten aus ganz Österreich zählen.

Fotos: NMS Vöcklamarkt

Blutspendeaktion des Österreichischen Roten Kreuzes

Wer Blut spendet, kann Leben retten! Gerade in einer schwierigen Zeit,

wie dieser, wird Ihre unveränderte Unterstützung benötigt.

Um das Blutspenden noch sicherer zu machen, setzte die Blutzentrale folgende Maßnahmen:

In vorgelagerten Checkpoints führen Mitarbeiter bei potentiellen Spendern ein erstes Screening auf Covid-19 durch. Es wird jeweils nur eine bestimmte Anzahl an Spendern ins Gebäude gelassen. Die Blutspender werden aufgefordert, sich die Hände zu desinfizieren und den Abstand zueinander einzuhalten. Bitte Mund-Nasen-Schutzmaske nicht vergessen!

Termine:

Montag, 18. Mai 2020

Dienstag, 19. Mai 2020

Mittwoch, 20. Mai 2020

Zeit: jeweils von 15:30 – 20:30 Uhr

Ort: Volksschule Vöcklamarkt

Blutspenden können Personen ab 18 Jahren, die sich gesund und fit fühlen sowie gewisse medizinische und gesetzliche Kriterien erfüllen. Bitte bringen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis und Ihren Blutspendeausweis mit.

Auf www.blut.at finden Sie häufig gestellte Fragen (und Antworten) zu den Blutspendeaktionen in Zeiten des Coronavirus.