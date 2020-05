Auto von Güterzug erfasst

Ein 50-Jähriger Mann wurde heute heute Morgen in seinem Auto auf einem Bahnübergang in Roitham von einem Güterzug erfasst. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

mit seinem Pkw in Roitham auf der Lindacherstraße, hielt beim dortigen Bahnübergang an, war jedoch mit seinem Pkw bereits auf den Bahngleisen zu stehen gekommen. Er versuchte noch den Rückwärtsgang einzulegen, was jedoch nicht mehr rechtzeitig gelang. Der Pkw kollidierte mit einem in Richtung Lambach fahrenden Güterzug.

Notbremsung konnte Kollision nicht verhindern

Am Triebwagen befanden sich ein 30-jähriger Triebwagenführer aus Linz sowie ein 35-jähriger Triebwagenführer aus dem Bezirk Grieskirchen.

Die beiden Triebfahrzeugführer sahen den Pkw am Bahnübergang, konnten jedoch einen Zusammenstoß trotz sofort eingeleiteter Notbremsung nicht mehr verhindern.

Beim Zusammenstoß wurde der Pkw vorne total beschädigt, bei der Lokomotive entstand ebenfalls Sachschaden. Der Güterzug kam nach ca. 38 Meter zum Stillstand. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.