Dank an Kirchhamer Feuerwehren

Kirchham / Am 4. Mai wird mit dem Hl. Florian der Schutzpatron des Landes Oberösterreich wie auch der Feuerwehren gefeiert. Aufgrund der Corona-Situation kann in der Gemeinde Kirchham heuer keine Florianifeier mit den Freiwilligen Feuerwehren Kirchham und Feichtenberg in der üblichen Form abgehalten werden. Bürgermeister Hans Kronberger möchte sich daher auf diesem Wege bei allen Mitgliedern der beiden Körperschaften für ihre stete Einsatz-, Ausbildungs- und Übungsbereitschaft, die rasche und effiziente Hilfeleistung sowie die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Gemeinde und Dorfgemeinschaft herzlichst bedanken.

Jede Stunde ehrenamtlich und unentgeltlich

„Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Feuerwehrfrauen – und männer in ihrer Freizeit für unsere Sicherheit sorgen, auch wenn es für viele Bürger/innen wie selbstverständlich ist“, so Kirchhams Bürgermeister der betont, dass „jede Stunde im Feuerwehrdienst von den Kameradinnen und Kameraden ehrenamtlich und unentgeltlich erbracht wird.“ Besondere Anerkennung spricht er den Kommandanten Ing. Bernhard Hutterer (FF Kirchham) und Wolfgang Nußbaumer (FF Feichtenberg) für deren stets motivierende wie umsichtige Führung der insgesamt 157 Mitglieder aus.

Foto: Gemeinde