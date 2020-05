In Unterach am Attersee wurde ein leerstehendes Gebäude verwüstet.

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von 4. Mai bis 25. Mai 2020 in Unterach am Attersee über ein Kellerfenster in ein leerstehendes Objekt ein. Die Täter dürften sich länger im Gebäude aufgehalten haben, möglicherweise auch darin übernachtet haben.

Während dieser Zeit beschädigten sie Lampenschirme, zerschlugen Fensterscheiben, räumten Kästen aus und zerschlugen Fernseher, welche noch in den Zimmern abgestellt waren. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1.000 Euro.