Räuberischer Diebstahl – Angestellte leicht verletzt

Zwei algerische Asylwerber sollen am Samstag gegen 9 Uhr Lebensmittel in einem Einkaufsmarkt in St. Georgen i.A. gestohlen haben. Es kam zum Handgemenge mit zwei Kassiererinnen. Eine der Frauen wurde verletzt.

Die beiden Männer wurden nach der Kassa von der Kassiererin angehalten und des Diebstahls überführt. Daraufhin hätten die beiden aggressiv reagiert, wobei sie zwei Kassiererinnen mehrfach wegstießen und einer eine leichte Verletzung an der Hand zufügten. Danach flüchteten die Täter.

Die beiden Verdächtigen wurden von der Polizei kurz darauf am Bahnhof der Tat überführt und festgenommen. Beide werden wegen räuberischem Diebstahl angezeigt.

Quelle: LPD OÖ