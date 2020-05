Treat every crisis as a crisis- Zurück auf die Straßen

FFF Gmunden berichtet:

Nach zwei langen Monaten, in den FFF Gmunden mit einem „NetzstreikfürsKlima“ versuchte, dass die Klimakrise nicht in Vergessenheit gerät, sind wir vergangenen Freitag, dem 22.5.2020 endlich wieder persönlich auf die Straßen gegangen, um für eine gerechte Klimapolitik zu kämpfen. Natürlich mit ausreichendem Sicherheitsabstand und Mund- und Nasenschutz.

Diese Aktion stand unter dem Namen „Schildermeer“ und mit rund 40 Aktivisten und Aktivistinnen standen wir mit selbst gestalteten Schildern und Bannern entlang der Gmundner Esplanade. Bei dieser Aktion lag es uns besonders am Herzen, Passanten und Passantinnen, sowie BürgerInnen Gmundens mit Sprüchen, Liedern, Plakaten und einem DieIn wieder daran zu erinnern, wie wichtig und aktuell die Klimakrise noch immer ist- trotz der derzeitigen Lage!

Man darf die Klimakrise nicht in den Hintergrund rücken, denn sie ist genauso eine Bedrohung, wie die derzeitige CoVid 19-Pandemie. Die Klimakrise gefährdet ebenfalls unzählige Menschen- und Tierleben und wird noch viel schwerwiegendere Folgen haben. Es ist wichtig jede Krise wie eine Krise zu behandeln und die Corona- Pandemie zeigt uns, es ist möglich.

Deshalb werden auch wir auch nächsten Freitag wieder, genauso wie zahlreiche andere Regionalgruppen in Österreich, auf die Straßen gehen, um mit einem Sitzstreik die BürgerInnen an die Klimakrise zu erinnern. FFF Gmunden würde sich sehr freuen, wenn diese Botschaft in Ihrem Medium Platz findet, denn die Gefahr für unseren Planeten ist noch nicht gebannt, auch wenn man das in Tagen wie diesen immer wieder vergisst!

Foto: privat