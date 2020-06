Die Jazzfreunde Bad Ischl haben sich einige besondere Überraschungen ausgedacht! In ihrer neuen Sommerkonzertreihe „Jazz on a Summer´s Day“ bieten sie wie gewohnt Jazz auf höchstem Niveau in gemütlicher und stimmungsvoller Atmosphäre mitten im Salzkammergut, aber in ungewohnten Locations.

Do. 02. Juli 2020 19:30 Uhr

„Jazz on a Summer`s Day 1“

Paul Zauner – Clemens Salesny Quartett

Gastgarten des Weinhauses Attwenger, Bad Ischl

bei Schlechtwetter PKS-Villa Rothstein, Bad Ischl

Paul Zauner: trombone, voc

Clemens Salesny: reeds

Wolfram Derschmidt: bass

Christian Salfellner: drums

Das langjährige Stammquartett des österreichischen Posaunisten, Veranstalter des INNtöne Festivals und Biobauern Paul Zauner verspricht immer ein besonderes Ereignis zu werden. Die Musiker kennen sich aus einer Vielzahl von gemeinsamen Konzerten. Ihre gegenseitige Vertrautheit mündet nie in eingespielter Routine, sondern löst im Gegenteil eine unvergleichliche Energie und Beseeltheit aus.

Der österreichische Saxophonist Clemens Salesny ist einer der Initiatoren der JazzWerkstatt Wien. Er gehört zu den wichtigsten Vertretern des neuen Jazz und der improvisierten Musik in Österreich und darüber hinaus. Seine Kunst ist durch große Vielseitigkeit geprägt, welche die verschiedensten musikalischen Einflüsse in spontanes und makelloses, zugewandtes und produktives Spiel verwandelt. Wolfram Derschmidt ist einer der gefragtesten Kontrabassisten der österreichischen Jazzszene.

Unter seinen zahlreichen musikalischen Aktivitäten ist besonders das Ensemble „Hollotrio“, zusammen mit Klemens Pliem und Klemens Marktl hervorzuheben. Christian Salfellner, drums, konzertiert mit Fritz Pauer, Heinrich von Kalnein oder Georg Breinschmid, Johannes Enders, Henning Sieverts, Nouvelle Cuisine oder dem Vienna Art Orchestra. Er wurde 2003 mit dem Hans-Koller Preis als „Sideman des Jahres“ ausgezeichnet.,

Foto: Tobias Schmidt