Bei L17-Fahrt mit Auto überschlagen

Ein 18-Jähriger fuhr Sonntagmorgen mit dem Auto im Zuge der L17-Ausbildung auf der B1 in Redlham in Richtung Schwanenstadt. Zu diesem Zeitpunkt regnete es sehr stark. Er kam mit dem Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und in weiterer Folge links von der Fahrbahn ab.

Mit Fahrzeug überschlagen

Der Pkw überschlug sich mehrmals und kam am Grünstreifen zwischen Eisenbahnschienen und der B1 zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker, sein 55-jähriger Vater als Beifahrer, und ein 20-jähriger Mitfahrer, alle aus dem Bezirk Vöcklabruck, wurden beim Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr Redlham geborgen.

Quelle: Polizei