Gmundner Innenstadtbetriebe verschenken über 3.000 Kugeln Eis

Der Sommer steht in den Startlöchern und die Kunden der Gmundner Innenstadt werden für Ihren Einkauf mit einem Gutschein für ein kühles Eis der Gmundner Konditoreien verwöhnt.

Der Verein der Gmundner Innenstadtbetriebe WIG, bietet mit dieser Aktion seinen Mitgliedern eine tolle Aktion, um in der aktuell nicht einfahen Zeit die Kaufkraft in der Innenstadt anzukurbeln.

Bei dem ein oder anderen Kunden bleibt dann auch beim Genuß des köstlichen Eis auch ein wenig Zeit in der Stadt zu Bummeln, Auslagen zu schauen oder einen Kaffee zu geniesen, vielleicht auch gleich den restlichen Tag in Gmunden zu verbringen, in der seenswerten & stilvollen Stadt am See.

Einlösbar bei: Bäckerei Kandur, Bäckerei Reingruber, Backhaus Hinterwirth, Konditorei Baumgartner und Konditorei Grellinger.

Foto: privat