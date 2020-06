HAK Bad Ischl überträgt erstmals Maturafeier mit Livestream

Fast 70 Maturantinnen und Maturanten – drei Klassen – absolvierten dieses Jahr in der HAK Bad Ischl ihre Matura!

Lange schien es, als wäre dieses Jahr Corona bedingt gar keine Abschlussfeier möglich. Auf Grund einer Änderung war es dann doch erlaubt, mit 100 Personen eine Feier abzuhalten. Da der Zusammenhalt der Schülerinnen und Schüler sehr groß ist und deshalb eine gemeinsame Maturafeier geplant war, beschloss das Team der HAK Bad Ischl kurzerhand, die Maturafeier erstmals per Livestream zu übertragen.

So waren alle Maturantinnen und Maturanten sowie das Lehrer/innenteam vor Ort in der Schule, Familie und Freunde waren per Livestream zugeschaltet. Natürlich hätten sich alle Beteiligten eine Maturafeier wie immer gewünscht – die Eltern in die Schule einzuladen ist für Schüler/innen und Lehrer/innen immer ein besonderer Moment und ein würdiger Abschluss. Um trotzdem den Zusehern zu Hause das Gefühl zu vermitteln, alle Einzelheiten mitzuerleben, wurde mit technischen Feinheiten gearbeitet.

Mit zwei verschiedenen Kameras und Bild-in-Bild-Technik waren sowohl die Redner als auch das Publikum immer sichtbar. Der Livestream ist außerdem auf der Facebook-Seite der HAK Bad Ischl weiter online und erzielte bisher eine enorme Reichweite. Maturantin Anna Scheuchl war von der Idee des Livestreams angetan: „Trotz der diesjährigen Situation eine Maturafeier feiern zu können, war für jeden eine große Freude. Mithilfe eines Livestreams konnten auch die Familien und Freunde ein Teil davon sein. Auch das Zusammentreffen aller Klassenkameraden war ein sehr netter Abschluss. Wir waren alle sehr glücklich, diese Möglichkeit gehabt zu haben.“

Foto: HAK und Praxisschule Bad Ischl