Mit Schirmen für Flüchtlinge demonstrieren

Am 20. Juni findet der Internationale Weltflüchtlingstag statt. Die Initiative Seebrücke Vöcklabruck lädt aus diesem Anlass zu einer Demonstration für die Aufnahme von Menschen auf der Flucht aus den griechischen Lagern in Österreich. „Wir haben Platz!“ lautet das Motto. Treffpunkt ist um 10 Uhr mit Schirm beim oberen Stadtturm in Vöcklabruck.

Die UN-Generalversammlung erklärte den 4. Juni im Jahr 2001 zum Weltflüchtlingstag, der seither jedes Jahr begangen wird. Aktuell sind knapp 71 Millionen Menschen auf der Flucht. 3,5 Millionen von ihnen sind Asylsuchende. Der Jahresbericht des Flüchtlingshochkommissariats UNHCR „global trends“ wird am Weltflüchtlingstag veröffentlicht.

Weltweit sinkt der Schutz von Flüchtlingen als „Nebenprodukt“ der Corona Krise. Die Seebrücke Vöcklabruck kritisiert den aktuellen Umgang mit geflüchteten Menschen und Asylsuchenden in Österreich. Die Bundesregierung – allen voran Bundeskanzler Sebastian Kurz, seine Integrationsministerin Susanne Raab und Innenminister Karl Nehammer – ist absolut nicht bereit, vom extrem harten Kurs gegenüber diesen Menschen auch nur einen Millimeter abzuweichen. Im Gegenteil: Neuerdings sind es wieder Flüchtlinge, die für neue Corona-Ausbrüche in Wien zu Unrecht verantwortlich gemacht werden.

Die Regierung ist nicht einmal bereit, Flüchtlingskinder ohne Eltern aus den großen Lagern in Griechenland zu holen. Etwa 20.000 Menschen leben in Moria, einem Lager auf der Insel Lesbos. Sie haben 0,5 m² Platz zum Schlafen, höchstens 1000 kcal Essen pro Tag und nur 1,5 Liter Wasser.

In Österreich ist das überfüllte Lager Traiskirchen unter Quarantäne. Appelle an die Bundesregierung, einen Teil der Menschen in leer stehende Lager zu verlegen, um den Mindestabstand und Einhaltung von Hygiene zu ermöglichen, gehen ins Leere.

Menschen auf der Flucht werden derzeit weltweit im Regen stehen gelassen. Die Seebrücke Vöcklabruck spannt symbolisch viele Schirme auf:

20. Juni 2020, 10 Uhr. Treffpunkt: Salzburgerstraße beim oberen Stadtturm. Details sind auf der Seebrücke-facebook-Seite zu finden:

www.facebook.com/SeebrueckeVoecklabruck/

Foto: C: Seebrücke Vöcklabruck/Pri