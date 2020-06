Österreichische Meisterschaft Tempest und D-One Attersee Trophy

27. – 28. Juni 2020, Union-Yacht-Club Attersee

Tempest – ein hochklassiges Feld bereit für den Titelkampf in dieser berühmten Bootsklasse.

Ian Procter war eigentlich Mastenhersteller, was er allerdings 1965 aus seiner Werkshalle schob, war ein ganzes Schiff. Und noch viel mehr als das. Es war für damals die Revolution des Segelsports. Ein formverleimter, gleitfähiger Jollenrumpf versehen mit einem Hubkiel, dazu Trapez und Spinnaker. Diese Mischung war damals absolut zukunftsweisend.

Diese neue Komponenten-Kombination brachte es auf Anhieb auf Kultstatus. Die neue Klasse war auch für Top-Segler eine Herausforderung. Seglerisches Können auf höchstem Niveau war die Grundvoraussetzung, um dieser Klasse reüssieren zu können. Daher wenig verwunderlich, binnen weniger Jahre kämpfte eine hohe Dichte der Weltbesten-Segler in dieser Klasse um Titel. Und bereits sieben Jahre nach der Jungfernfahrt kam der große Ritterschlag. Die Tempest war olympisch. 1972 in Kiel (München) und 1976 in Kingston (Montreal) wurde auf der Tempest um olympische Medaillen gesegelt.

Es werden in diesem Jahr rund 30 Boote aus Deutschland und Österreich im UYCAs um den Meister-Titel in der Tempest-Klasse kämpfen.

Die Weltmeister der letzten beiden Jahre haben bereits gemeldet: Wieser Markus / Auracher Thomas die Weltmeister aus 2019 sowie Spranger Christian / Kopp Christopher aus dem Jahr 2018. Auch die österreichischen Meister 2019 aus dem UYCAs Wiesinger Alexander / Tschepen Thomas stehen bereits auf der Meldeliste. Dies verspricht spannende Wettkämpfe!

D-One – 13 Segler aus Österreich und Tschechien haben bereits gemeldet!

Der D-One ist ein One-Design-Dinghy, entwickelt von Finn-Olympiasieger Luca Devoti. Seit 2009 verbreitet sich die Klasse rasch in ganz Europa, in Österreich gibt es bereits etwa 20 Boote, die meisten im Salzkammergut. Der D-One ermöglicht taktisches Regattasegeln und auch abseits der Regattabahn bietet das Boot aufgrund der hohen Geschwindigkeit und perfekt balancierten Konstruktion einen hohen Fun-Faktor bei gleichzeitig leichtem Handling.