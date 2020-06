Tennis SPG Ebensee: Herren 1 gewinnen 7:2 gegen TC Mondsee 1

Durch einen souveränen 7:2 Erfolg der Herren 1 (Foto) gegen TC Mondsee 1 in der Regionalklasse Süd, konnte sich die Mannschaft auf Tabellenrang 2 vorschieben. Niederlagen gab es für die Herren 2 in der 2. Klassen Süd A (4:5 gegen WSV Scharnstein 1), für die Herren 3 in der 3. Klasse Süd B (2:7 gegen die SPG Bad Ischl 6), als auch für die Damen in der Regionalklasse Süd (0:7 gegen UTC Vorchdorf 1). Erfreulich ist aber die Tatsache, dass in diesen 4 Spielen insgesamt 9 Jugendliche zum Einsatz kamen und somit wichtige Erfahrungen sammeln konnten.

Bei den Seniorenmannschaften gab es für die Ü35-1 in der Landesliga West einen 4:2 Erfolg gegen ESV Wels 1, während sich die Ü35-2 gegen die SPG UTC Trauntal 2 mit 1:2 geschlagen geben musste. Mit dem 3. Sieg in Folge (5:1 gegen UTC Vorchdorf 1) übernahmen die Ü45-1 Senioren die Tabellenführung in der Bezirksklasse Süd A. Für die Ü45-2 gab es eine 0:6 Niederlage gegen TV Pinsdorf 1. Die Ü55 Senioren feierten in der Regionalklasse Süd einen klaren 5:1 Heimerfolg gegen die SPG Gunskirchen 1 und stehen aktuell ebenfalls an der Tabellenspitze.

