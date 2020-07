Bergturnfest Ischlerhütte

Das 58. Berg­turn­fest des Turn­ver­ein Gmun­den 1861 wird tra­di­tio­nell am Wil­den­see seit dem Jah­re 1963 abge­hal­ten. Wie so vie­les, ist in die­sem Jahr anders und so hat sich die Isch­ler­hüt­te auf der Schwar­zen­berg Alm als neu­es Ziel erge­ben. Ver­schie­de­ne Anstiegs­we­ge von der Hoch­ko­gel Hüt­te über den Schön­berg oder von der Ret­ten­bach Alm führ­te die Teil­neh­mer zu den Wett­kampf­stät­ten nahe der Isch­ler Hüt­te.

In den Bewer­ben Stein­sto­ßen, Stand­weit­sprung und Lauf wur­den die Bes­ten ermit­telt. Als Berg­turn­fest­sie­gen gin­gen Die­mut Gföll­ner und Gerold Gräf­ner nach knap­pen Ent­schei­dun­gen her­vor.