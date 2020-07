Cevapcici Challenge für den guten Zweck

500 Euro Erlös an Gemein­de gespen­det

Slu­kic über­gab am 13. Juni 2020 den Gesamt­erlös der Cevap­ci­ci Chal­len­ge vom 9. Juni in der Sun­set-Bar in Höhe von 500 Euro an Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger und an die Sozi­al­ab­tei­lungs­lei­te­rin Sabi­ne Brun­ner.

„Die­ser Betrag soll bedürf­ti­gen Fami­li­en in Alt­müns­ter, Neu­kir­chen und Reindl­mühl zugu­te­kom­men “ erklär­te Adam Slu­kic. Für Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger zeigt die­se Akti­on außer­dem wie­der ein­mal wie stark Zusam­men­halt und Soli­da­ri­tät in Alt­müns­ter sind: „Gera­de in die­ser Zeit sind sol­che Cha­ri­ty Pro­jek­te extrem wich­tig, um sozi­al bedürf­ti­ge Fami­li­en noch bes­ser unter­stüt­zen zu kön­nen. Daher darf ich unse­rem Gas­tro­no­men Adam Slu­kic herz­lich für die­se Spen­de dan­ken.“

Foto: Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter