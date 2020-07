Infektionen in St. Wolfgang gestiegen

Mit Stand 20.00 Uhr wur­den am Frei­tag bis­her im Zusam­men­hang mit St. Wolf­gang 209 Per­so­nen getes­tet, 26 davon posi­tiv (24 in Ober­ös­ter­reich, 2 in Salz­burg). Somit kamen zu den bis­he­ri­gen 16 Fäl­len 10 neue Fäl­le hin­zu. Alle die­se Per­so­nen befin­den sich in Qua­ran­tä­ne, das Kon­takt­per­so­nen­ma­nage­ment läuft.

Die bereits bekann­ten, in St. Wolf­gang betrof­fe­nen Nacht­lo­ka­le „13er Haus (Markt 13)“ und „W3“ (Markt 30) haben am Frei­tag frei­wil­lig vor­über­ge­hend ihren Betrieb bis auf wei­te­res ein­ge­stellt.

Die infi­zier­ten Per­so­nen betref­fen fol­gen­de Betrie­be in St. Wolf­gang bzw. in Salz­burg:

Hotel Leo­pold­hof (Bun­des­land Salz­burg)

Hotel Furi­an St. Wolf­gang

Hotel Berau am Wolf­gang­see

Hotel See­vil­la St. Wolf­gang

Hotel St. Peter St. Wolf­gang

Event­ho­tel Sca­la­ria St. Wolf­gang

Strand­ho­tel St. Wolf­gang

Piz­ze­ria Mira­bel­la St. Wolf­gang

Nacht­lo­kal „13er Haus“

Nacht­lo­kal „ W3 “

Am Sams­tag sol­len wei­te­re Tes­tun­gen in den oben genann­ten Betrie­ben statt­fin­den. Gäs­ten, die sich seit 17. Juli 2020 in einem der oben genann­ten Tou­ris­mus­be­trie­be in St. Wolf­gang (oder Salz­burg) auf­ge­hal­ten haben, wird prä­ven­tiv gera­ten, ihren Gesund­heits­zu­stand genau zu beob­ach­ten.

Im Fal­le auf­tre­ten­der Sym­pto­me wie Kurz­at­mig­keit, Hals­schmer­zen, Ent­zün­dun­gen der obe­ren Atem­we­ge, Fie­ber, tro­cke­nem Hus­ten oder plötz­li­chem Ver­lust des Geschmacks-/Ge­ruchs­sin­nes soll­te umge­hend die tele­fo­ni­sche Gesund­heits­be­ra­tung 1450 kon­tak­tiert wer­den.

Gäs­te, die sich pro­ak­tiv tes­ten las­sen möch­ten, wer­den dazu die Mög­lich­keit bekom­men.

Laut Mit­tei­lung der betrof­fe­nen Beher­ber­gungs­be­trie­be wur­den die vor­ge­schrie­be­nen Schutz­maß­nah­men ein­ge­hal­ten. Es wur­de ein Mund-Nasen-Schutz bei Kon­takt mit Gäs­ten getra­gen. Es wur­den auch alle wei­te­ren Mitarbeiter/innen der bei­den Betrie­be vor­sorg­lich getes­tet.

Auf Initia­ti­ve von 26 Tou­ris­mus­be­trie­ben aus der Regi­on Wolf­gang­see fin­det ab heu­te im Rah­men der seit einem Monat geplan­ten frei­wil­li­gen Test­rei­he eine Tes­tung der mehr als 500 Mitarbeiter/innen statt.

Quel­le: Land OÖ / Foto: pixabay