Vernissage der Ausstellung „Hundstage“

Foto­gra­fien von Anna-Sophie Weh­mey­er

Frei­tag, 24. Juli 2020 um 18:00 Uhr bis Okto­ber 2020

Schwan­tha­ler Gale­rie Gmun­den

Die immer gut gelaun­te Stu­den­tin im Bereich Mul­ti­Me­diaArt, mit Haupt­au­gen­merk auf Medi­en­de­sign und Foto­gra­fie, Anna-Sophie Weh­mey­er, hat ein per­fek­tes Gefühl für die wich­ti­gen Details. Ihre Bot­schaf­ten wer­den deut­lich ver­mit­telt und die Visua­li­sie­run­gen blei­ben den Betrach­tern im Gedächt­nis. Die Aus­stel­lung in der Schwan­tha­ler Gale­rie Gmun­den mit dem Titel „Hunds­ta­ge“ ver­leiht dem Begriff eine ande­re Bedeu­tung.

Hier ist eine Peri­ode gemeint, die vor­über­geht und der All­tag, bezie­hungs­wei­se die Nor­ma­li­tät wie­der zurück­kehrt. Die­se immer noch „sur­rea­le“ Zeit wird mit­tels Foto­gra­fien auf eine humor­vol­le Art und Wei­se dar­ge­stellt. Gegen­stän­de haben durch die Pan­de­mie ande­re Bedeu­tun­gen bekom­men, wel­che hier mit dem vier­bei­ni­gen Foto­mo­dell prä­sen­tiert wer­den.

Neben Arbei­ten der Künst­le­rin­nen Ali­na Dei­ca, Lisa Grab­ner, Ani­ta Mon­tag und Elsa Schus­ter wird auch erle­se­nes Design in der Schwan­tha­ler Gale­rie Gmun­den zum künst­le­ri­schen Hoch­ge­nuss bei­tra­gen. Das Team der Schwan­tha­ler Gale­rie Gmun­den freut auf Ihren Besuch!

Die Ver­nis­sa­ge fin­det am glei­chen Abend wie das Fens­ter­kon­zert am Rinn­holz­platz aus der Rei­he „Baden in Kul­tur“ statt. Die Gale­rie ist Mon­tag und Diens­tag von 09:00 – 18:00, Mitt­woch von 09:00 – 14:00, Don­ners­tag und Frei­tag von 09:00 – 18:00 und Sams­tag von 09:00 – 14:00 geöff­net.

Foto: pri­vat