25-Jährige stürzt an der Drachenwand in den Tod

Eine jun­ge Frau ist ges­tern am Dra­chen­wand-Klet­ter­steig 50 Höhen­me­ter abge­stürzt. Reani­ma­ti­ons­ver­su­che ver­lie­fen ergeb­nis­los. Für die Tsche­chin kam jede Hil­fe zu spät.

Eine 25-jäh­ri­ge tsche­chi­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge nahm am 12. August 2020 gegen 9 Uhr als Mit­glied einer 18-köp­fi­gen Grup­pe an einer Berg­tour über den Dra­chen­wand-Klet­ter­steig zum Gip­fel der Dra­chen­wand teil. Nach Errei­chen des Gip­fels stie­gen sie über den mar­kier­ten Wan­der­weg “Hirsch­steig” ab. Dabei rutsch­te die 25-Jäh­ri­ge gegen 15:50 Uhr aus und stürz­te cir­ca 50 Höhen­me­ter in den soge­nann­ten Saugra­ben ab.

Reani­ma­ti­on blieb erfolg­los

Da die Mit­glie­der des Berg­ret­tungs­diens­tes Mond­see­land und die Crew vom Not­arzt­hub­schrau­ber auf­grund eines vor­her­ge­hen­den Ein­sat­zes schon in der Nähe waren, konn­te die Unfall­stel­le durch die Ret­ter bin­nen kür­zes­ter Zeit erreicht wer­den. Die Reani­ma­ti­ons­ver­su­che ver­lie­fen aber ergeb­nis­los. Der Not­arzt konn­te nur mehr den Tod fest­stel­len. Die Ver­stor­be­ne wur­de vom Team des Poli­zei­hub­schrau­bers Libel­le OÖ mit einem Tau gebor­gen. Die Grup­pe wur­de vom Kri­sen­in­ter­ven­ti­ons­team betreut.

Quel­le: Poli­zei OÖ