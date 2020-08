Ausschreibung für das „Seeviertel Gmunden“ ist gemacht

Die Stadt defi­niert Vor­ga­ben, macht das Stadt­ent­wick­lungs­pro­jekt aber auch für archi­tek­to­ni­sche Gestal­tung und Funk­ti­ons­wei­sen auf

Das “See­vier­tel Gmun­den”, so heißt das Stadt­ent­wick­lungs­pro­jekt auf den ehe­ma­li­gen Park­ho­tel- und See­bahn­hof­grün­den jetzt, ist seit Anfang August offi­zi­ell aus­ge­schrie­ben.

Beim Defi­nie­ren der gestal­te­ri­schen Vor­ga­ben, der “städ­te­bau­li­chen Figur”, zie­hen nach wie vor alle poli­ti­schen Frak­tio­nen an einem Strang: exak­ter Hotel­stand­ort, künst­li­che Bucht, Höhe und Gesamt­vo­lu­men der Bau­kör­per, die öffent­li­che Begeh­bar­keit des Are­als und der Wei­ter­be­stand der Frei­zeit­flä­chen sind gewis­ser­ma­ßen in Stein gemei­ßelt. Die Woh­nun­gen müs­sen zumin­dest 75 Pro­zent Haupt­wohn­sit­ze sein. Dar­über hin­aus öff­net die Aus­schrei­bung aber das bekann­te Roh­kon­zept des Salz­bur­ger Archi­tek­ten Ger­hard Sai­ler für eine allen­falls ande­re Auf­tei­lung und Gestal­tung der Bau­kör­per und diver­se städ­te­bau­li­che Funk­tio­na­li­tä­ten.

Es gibt soge­nann­te Bebau­ungs­fens­ter, inner­halb derer die Bebau­ung statt­fin­den kann. Für die Bebau­ungs­fens­ter gibt es Vor­ga­ben was die Höhe und Dich­te betrifft. Die Archi­tek­tur selbst wird nach dem Zuschlag an einen Inves­tor und Hotel­be­trei­ber durch den Gestal­tungs­bei­rat beur­teilt. Ein zusätz­li­cher Archi­tek­ten­wett­be­werb wird aus­drück­lich begrüßt. Die Stadt­po­li­tik hat am Markt vor­her schon erkun­det, was die Aus­schrei­bung für Inves­to­ren inter­es­sant macht. Der Rechts­an­walt und Gemein­de­rat Dr. Karl Bergtha­ler hat sie schließ­lich for­mu­liert.

An Bedeu­tung stark zuge­nom­men: der öko­lo­gi­sche Fuß­ab­druck

Eine zen­tra­le Auf­ga­be der Poli­tik war es, die Bewer­tungs­kri­te­ri­en für ein­ge­hen­de Bewer­bun­gen fest­zu­le­gen. Was an Pacht für das auf 80 Jah­re zu ver­pach­ten­de 7.500 m² gro­ße Hotel­are­al und was an Ver­kaufs­er­lös für die 11.500 m² Wohn- und Dienst­leis­tungs­zo­ne her­ein­kom­men wird, bringt natur­ge­mäß die meis­ten Bewer­tungs­punk­te ein. Es sind maxi­mal 85 von ins­ge­samt 160 Punk­ten.

Beim Erar­bei­ten des Kri­te­ri­en­ka­ta­lo­ges hat sich Bau­stadt­rat DI Rein­hold Kaß­mann­hu­ber vor allem auch für eines stark gemacht: Der öko­lo­gi­sche Fuß­ab­druck des Pro­jek­tes bekommt ein erhöh­tes Gewicht. Dabei geht es u. a. um die Nach­hal­tig­keit und Qua­li­tät der Ener­gie­ver­sor­gung oder der ein­ge­setz­ten Mate­ria­li­en. Wei­te­re Kri­te­ri­en lau­ten: Wel­che Ideen haben die Inves­to­ren zur Bele­bung des See­vier­tels? Pla­nen sie auch Miet­woh­nun­gen, Klein-Woh­nun­gen für Jun­ge samt Gemein­schafts­räu­men oder teil­be­treu­tes Woh­nen für Älte­re? Wie bin­det sich das Kon­zept für das Vier­tel in die Regi­on ein?

Alles das ent­schei­det über den Zuschlag. Über das fer­tig aus­ge­ar­bei­te­te Pro­jekt wird dann auch wie­der der Gestal­tungs­bei­trat befin­den. Die Bewer­bungs­frist dau­ert bis 15. Novem­ber 2020.

State­ments der Frak­tio­nen:

ÖVP

Alle Frak­tio­nen des Gemein­de­ra­tes haben in einem fast zwei­jäh­ri­gen pro­fes­sio­nell beglei­te­ten Pro­zess gemein­sam die Aus­schrei­bung für das so rich­tungs­wei­sen­de Pro­jekt „See­vier­tel Gmun­den“ erar­bei­tet. Die­se Einig­keit führt deut­lich vor Augen, wel­chen hohen Stel­len­wert die­ses Groß­pro­jekt für die wei­te­re Ent­wick­lung der Stadt genießt. Es war einst defi­ni­tiv die rich­ti­ge Ent­schei­dung, mit dem Ver­hand­lungs­team Bgm. Ste­fan Krapf, Vzbgm. Wolf­gang Schlair und StR Tho­mas Höpolt­se­der den Grund­an­kauf in die Wege zu lei­ten und damit auch den Rechts­streit mit der Asa­mer-Grup­pe zu been­den. Mit der Aus­sendung der Aus­schrei­bung an poten­ti­el­le Inves­to­ren und Inter­es­sen­ten beginnt nun die ent­schei­den­de Pha­se der Umset­zung und der Ent­ste­hung eines Vier­tels nach den Gesichts­punk­ten moderns­ter Stadt­ent­wick­lung. Die­ses Pro­jekt wird Gmun­den in eine erfolg­rei­che Zukunft füh­ren.

Mag. Ste­fan Krapf, Bür­ger­meis­ter

FPÖ

Wir FPÖ-Man­da­ta­re waren maß­geb­li­cher Motor für den Kauf des gesam­ten Are­als rund um das alte Park­ho­tel. Seit 2017 for­dern wir die inter­na­tio­na­le Aus­schrei­bung eines Hotel- und Stadt­ent­wick­lungs­pro­jekts auf die­sem Grund­stück in Traun­dorf. Wir haben inten­siv an der Ent­wick­lung der Grund­la­gen für das Bie­ter­ver­fah­ren mit­ge­ar­bei­tet und mehr­mals die Abhal­tung eines Archi­tek­tur­wett­be­werbs für ein Hotel- und Stadt­ent­wick­lungs­pro­jekt an die­sem schö­nen und weit­hin sicht­ba­ren Platz in Gmun­den gefor­dert. Für die Bewer­tung der ein­ge­reich­ten Pro­jek­te für das „See­vier­tel Gmun­den“ ist uns wich­tig, dass sie archi­tek­to­nisch hoch­wer­tig sind. Unbe­ding­te Vor­aus­set­zung für unse­re Zustim­mung ist, dass das Sie­ger­pro­jekt ein über­zeu­gen­des Kon­zept für eine gute Aus­las­tung des Hotels beinhal­tet und eine ganz­jäh­ri­ge Bele­bung des Stadt­teils Traun­dorf sicher­stellt.

Bea­te Enz­mann, Vize­bür­ger­meis­te­rin

SPÖ

Wir, die SPÖ Gmun­den, begrü­ßen die Errich­tung eines längst über­fäl­li­gen Hotels, bestehen jedoch dar­auf, dass es auch für Arbei­ter­fa­mi­li­en und Pen­sio­nis­ten, mit klei­ner Pen­si­on, leist­bar ist. Eben­falls fin­den wir, dass die jetzt dort befind­li­chen Park­plät­ze anders­wo geschaf­fen wer­den müs­sen, da wir schon jetzt ein Park­platz­pro­blem haben und die­ses nicht noch mehr ver­schärft wer­den darf. Die wich­tigs­te Bedin­gung ist jedoch, dass das Wei­ter­be­stehen der öffent­li­chen Bade­plät­ze am See­bahn­hof und Wey­er gege­ben bleibt.

Domi­nik Ges­sert, Catha­ri­na Held, Gemein­de­rä­te

BIG

Hier wur­de gemein­sam ein Pro­jekt ent­wi­ckelt, das in der Maß­stäb­lich­keit zu Gmun­den passt. Eben­so fin­den wir es sehr wich­tig, dass die ganz­jäh­ri­ge Bele­bung des See­vier­tels mit Woh­nun­gen, Hotel und Dienst­leis­tun­gen Prio­ri­tät hat. Öko­lo­gi­sche Aspek­te wer­den auch bewer­tet. Das macht das Pro­jekt wirk­lich zukunfts­taug­lich.

Dr. Andre­as Hecht, Gemein­de­rat

Grü­ne

Nach den Erfah­run­gen mit dem Pro­jekt „Lacus Felix“ hat sich vie­les zum Guten gewen­det. Mit dem städ­te­bau­li­chen Pro­jekt „See­vier­tel Gmun­den“ hat die Gemein­de anstatt einer Inves­to­ren­pla­nung mit Hil­fe von Exper­ten eige­ne Vor­stel­lun­gen ent­wi­ckelt. Das Hotel wird nur gering­fü­gig öffent­li­che Erho­lungs­flä­chen in Anspruch neh­men. Der Grund für das Hotel wird auch nicht ver­kauft, son­dern ledig­lich ein Bau­recht ein­ge­räumt, um einer Umwand­lung des Hotels in Woh­nun­gen vor­zu­beu­gen.

Otto Kie­nes­ber­ger, Gemein­de­rat

Foto: HALLE1