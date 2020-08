Bernhard Pötscher im Kino Gmunden und Schwanenstadt

Bern­hard Pötscher kommt zu sei­nem inter­na­tio­nal aus­ge­zeich­ne­tem Film BORA ins Stadt­ki­no Gmun­den und ins Kino Schwa­nen­stadt

Vor kur­zem hat der Schwa­nen­städ­ter Bern­hard Pötscher mit sei­nem Film BORA – Geschich­ten eines Win­des“ beim inter­na­tio­na­len South East Euro­pean Film­fes­ti­val in Los Ange­les 2 Haupt­prei­se in den Kate­go­rien BES­TER DOKU­MEN­TAR­FILM und BES­TE KAME­RA gewon­nen, Anfang Sep­tem­ber kommt der Regis­seur, Kame­ra­mann und Pro­du­zent des Fil­mes zu 3 Film­prä­sen­ta­tio­nen in die Regi­on.

Di., 08.09.2020 um 18 Uhr und 20:30 Uhr im Stadt­ki­no Gmun­den

Mo., 14.09.2020 um 20:15 Uhr im Kino Schwa­nen­stadt

Ist durch COVID-19 ein Besuch des belieb­ten Urlaubs­lan­des Kroa­ti­en heu­er nur unter gro­ßen Auf­la­gen mög­lich, so bie­tet der Film eine wirk­lich gute Erin­ne­rung bzw. Ein­stim­mung auf span­nen­de Tage am win­di­gen Meer.

Foto: Bern­hard Pötscher Film­pro­duk­ti­on