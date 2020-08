Es lebe der Sport — fit durch die Coronazeit

Sport­li­che Betä­ti­gung wird bei den Mit­glie­dern des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt schon immer groß geschrie­ben. Seit eini­ger Zeit haben bereits die Asphalt­stock­be­geis­ter­ten wie­der mit dem Stock­schie­ßen in der UNI­ON Stock­hal­le Gschwandt begon­nen, alle 14 Tage tref­fen sich so zwi­schen 20 und 25 Sport­le­rin­nen und Sport­ler und schie­ßen in gezo­ge­nen Moar­schaf­ten um den Tages­sieg. In gewohn­ter Wei­se über­wacht Ober­schüt­ze Alfred GEY­ER­HO­FER das Gesche­hen. Nach geta­ner Arbeit gibt es eine Nach­be­spre­chung und eine gute Jau­se beim NUS­SI im Stock­schüt­zen­buf­fet.

Seit letz­ter Woche wur­de auch die Tisch­ke­gel­sek­ti­on durch Regi­na VIERT­BAU­ER und Ger­tru­de ASCHAU­ER wie­der akti­viert. Inter­es­sier­te kön­nen alle 14 Tage ab 15 Uhr in das Buf­fet der Stock­hal­le kom­men und mit­ke­geln. Nächs­ter Ter­min ist der 1.9.2020.

Geschich­te bei den Pen­sio­nis­ten der Orts­grup­pe Gschwandt wur­de heu­te 25.8.2020 beim Wirt in Eisen­gat­tern geschrie­ben. Da hat Trau­di LEIT­NER anstatt des Wan­der­ta­ges zum „Ladnke­geln“ und „Knit­tel­wer­fen“ ein­ge­la­den. In zwei Grup­pen roll­ten abwech­selnd die Kugeln (wobei ein „Kegel­bua” die Kegeln nach jedem Schub auf­stel­len muss­te und die Kugel zurück­rol­len ließ) und flo­gen die Knit­teln. Es war eine Mords­gau­di für ALLE und die Jau­se beim Gat­tern­wirt schmeck­te im Anschluss vor­züg­lich. Ein­stim­mig wur­de eine Wie­der­ho­lung gefor­dert! Sehens­wert ist auch die 1000 jäh­ri­ge Lin­de beim Wirt, in die man durch einen schma­len Ein­stieg sogar hin­ein­sieht. Lt. Wirt ist der Baum „pum­perlgsund“ und frü­her konn­te man sich je nach Kör­per­fül­le sogar in den Baum an einen klei­nen Tisch set­zen. Ein wah­res Natur­ju­wel, dass hof­fent­lich noch 1000 Jah­re wei­ter besteht!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS