Landeshauptmann Stelzer bei Lokalaugenschein in St. Wolfgang

“St. Wolf­gang war gro­ßer Bewäh­rungs­test für den öster­reich­wei­ten Tou­ris­mus – Ober­ös­ter­reich konn­te ihn rasch und kon­se­quent meis­tern.“

Lan­des­haupt­mann Mag. Tho­mas Stel­zer mach­te sich heu­te, 12. August 2020, vor Ort ein Bild zur Lage in St. Wolf­gang und tausch­te sich mit Unternehmer/innen, Hote­liers sowie den Auf­sichts­rats­mit­glie­dern des Tou­ris­mus­ver­bands St. Wolf­gang über die ver­gan­ge­nen zwan­zig Tage aus. Sein Fazit: „St. Wolf­gang war ein gro­ßer Bewäh­rungs­test für den öster­reich­wei­ten Tou­ris­mus in die­sem Aus­nah­me­som­mer. Ober­ös­ter­reich han­del­te rasch und kon­se­quent. Dadurch haben wir den in St. Wolf­gang ent­stan­de­nen Clus­ter ein­ge­grenzt und eine unkon­trol­lier­te Ver­brei­tung des Virus ver­hin­dert.“

Der Clus­ter in St. Wolf­gang betrug öster­reich­weit 107 Per­so­nen, davon 56 mit Haupt­wohn­sitz in Ober­ös­ter­reich. Ins­ge­samt sind in Zusam­men­ar­beit des Roten Kreu­zes und der AGES seit Beginn des Clus­ters 1.500 Tests abge­nom­men wor­den, zusätz­lich dazu 401 wei­te­re im Rah­men einer zwei­ten Test­rei­he von Mitarbeiter/innen betrof­fe­ner Betrie­be.

„Die Coro­na-Bewäl­ti­gung ist eine Gemein­schafts­leis­tung. Ich bedan­ke mich bei den Behör­den, Ein­satz­kräf­ten, Betrie­ben und deren Mitarbeiter/innen sowie allen Bürger/innen, die durch ihr Ver­hal­ten zu einer Sta­bi­li­sie­rung der Coro­na-Lage wesent­lich bei­getra­gen haben. Jetzt gilt es aber St. Wolf­gang wie­der stark zu machen und den ent­stan­de­nen wirt­schaft­li­chen und Image-Scha­den auf­zu­fan­gen“, so der Lan­des­haupt­mann wei­ter.

Land stellt ins­ge­samt 1 Mil­li­on Euro Sofort­hil­fe zu Ver­fü­gung – Ansu­chen kann seit 11. August bei Land OÖ ein­ge­reicht wer­den

Am 5. August hat ihn Lan­des­rat Mar­kus Ach­leit­ner ange­kün­digt, bereits am ver­gan­ge­nen Mon­tag wur­de er in der Regie­rung beschlos­sen: Der Sofort­hil­fe-Topf, ein nicht­rück­zahl­ba­rer Zuschuss, in Höhe von 700.000 Euro. Er rich­tet sich an beson­ders betrof­fe­ne Spar­ten der Tou­ris­mus- und Frei­zeit­wirt­schaft in St. Wolf­gang. Ansu­chen kön­nen seit 11. August (bis Sep­tem­ber 2020) bei der Abtei­lung Wirt­schaft und For­schung des Lan­des Ober­ös­ter­reich ein­ge­reicht wer­den. Zusätz­lich unter­stützt der Ober­ös­ter­reich Tou­ris­mus die aktu­el­le Medi­en­kam­pa­gne der Wolf­gang­see Tou­ris­mus Gesell­schaft mit 300.000 Euro.

„Das wich­tigs­te ist, dass der Sofort­hil­fe-Topf des Lan­des schnell und unbü­ro­kra­tisch bereit­ge­stellt wur­de. Eine Mil­li­on Euro wer­den für Zuschüs­se an die betrof­fe­nen Betrie­be und eine Medi­en­kam­pa­gne in die Hand genom­men“, unter­streicht der Lan­des­haupt­mann.

Fotos: foto­ker­schi