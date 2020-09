Altmünsterer Einkaufsroas COVID-19-bedingt in verkleinerter Form

Auf­grund der umfang­rei­chen Coro­na­vi­rus-Auf­la­gen muss die Abend­ver­an­stal­tung der Alt­müns­te­r­er Ein­kaufs­ro­as abge­sagt wer­den. Die Tom­bo­la und die Ange­bo­te in den Geschäf­ten wird es aber, wie geplant, geben! Unter dem Mot­to „Hier bin ich daheim, hier kauf ich ein“ dür­fen sich die Schnäpp­chen­jä­ger und Shop­ping­be­geis­ter­ten den­noch am 9. Okto­ber auf ein beson­de­res Erleb­nis freu­en.

Alt­müns­ter wird am 9. Okto­ber zum Shop­ping­pa­ra­dies

Coro­nabe­dingt muss zwar die Abend­ver­an­stal­tung mit Kes­sel­hei­ßer und der Tom­bo­la­ver­lo­sung am Markt­platz abge­sagt wer­den, dem Ein­kaufs­ge­nuss wird dies aber kei­nen Abbruch tun. „Die Ange­bo­te in den Geschäf­ten wird es wei­ter­hin geben und auch die Tom­bo­la wer­den wir durch­füh­ren. Die Gewin­ner der Ver­lo­sung wer­den schrift­lich oder per Tele­fon ver­stän­digt und kön­nen sich ihre Prei­se in den Geschäf­ten direkt abho­len“, betont Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger.

Der Sam­mel­pass, der in allen Gemein­de­zei­tun­gen sowie Geschäf­ten auf­liegt, behält damit sei­ne wich­ti­ge Rol­le. Zehn Stem­pel aus den teil­neh­men­den Geschäf­ten berech­ti­gen zur Teil­nah­me. Die Abga­be wird auch wei­ter­hin vorm Gemein­de­amt in der Abga­be­box mög­lich sein. Eine Neue­rung gibt es zusätz­lich: Auf­grund der Absa­ge der Abend­ver­an­stal­tung fin­det die Ein­kaufs­ro­as von 9 bis 18 Uhr – und nicht mehr bis 20 Uhr statt.

Stär­kung der loka­len Wirt­schaft soll im Vor­der­grund ste­hen

„Die Ein­hal­tung der Auf­la­gen und der Schutz der Gesund­heit sind damit gewähr­leis­tet. Den­noch ist es uns wich­tig, die Ver­an­stal­tung statt­fin­den zu las­sen, denn die loka­le Wirt­schaft braucht unse­re Unter­stüt­zung“, ermun­tert Feicht­in­ger die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf, die Ein­kaufs­ro­as den­noch zu besu­chen. Alle, die bei den Geschäf­ten in der Markt­stra­ße und Umge­bung ger­ne ein­kau­fen und von tol­len Ange­bo­ten pro­fi­tie­ren wol­len, sind am 9. Okto­ber in Alt­müns­ter rich­tig. Bit­te neh­men Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz mit und beach­ten Sie wei­te­re coro­nabe­ding­te Auf­la­gen.

Foto: Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter