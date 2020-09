Einfache Methode zur Behandlung von Depressionen im Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck

Eine gedrück­te Stim­mungs­la­ge ohne ersicht­li­chen Grund, Antriebs­lo­sig­keit, Angst­zu­stän­de oder anhal­ten­de Müdig­keit und Schlaf­stö­run­gen sind eini­ge Sym­pto­me von vie­len, die Men­schen mit einer Depres­si­on nur zu gut ken­nen. In den über­wie­gen­den Fäl­len kann die Erkran­kung mit psy­cho­the­ra­peu­ti­schen Metho­den und/oder medi­ka­men­tö­sen The­ra­pien gut behan­delt wer­den. Im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck setzt man zusätz­lich auf eine moder­ne und viel­ver­spre­chen­de Hirn­sti­mu­la­ti­ons­me­tho­de.

Die repe­ti­ti­ve trans­kra­ni­elle Magnet­sti­mu­la­ti­on (rTMS) kommt in der Psych­ia­trie bei ver­schie­dens­ten Erkran­kun­gen zum Ein­satz. Hin­ter dem sper­ri­gen Namen ver­steckt sich eine Metho­de, die vor allem bei Nicht­an­spre­chen auf die her­kömm­li­chen The­ra­pie­ver­fah­ren eine wirk­sa­me Alter­na­ti­ve dar­stellt. „Bei der rTMS ver­ab­rei­chen wir mit­tels einer Spu­le, die am Kopf der Pati­en­tin bzw. des Pati­en­ten ange­bracht wird, kurz andau­ern­de magne­ti­sche Rei­ze. Die Magnet­im­pul­se bewir­ken bei der Depres­si­ons­be­hand­lung eine Akti­vie­rung eines bestimm­ten Are­als in der Hirn­rin­de“, erklärt Prim. Dr. Chris­toph Sil­ber­bau­er, Lei­ter der Abtei­lung für Psych­ia­trie und Psy­cho­the­ra­peu­ti­sche Medi­zin am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck.

Stu­di­en der letz­ten Jah­re haben gezeigt, dass bei Depres­sio­nen Funk­ti­on und Akti­vi­tät bestimm­ter Hirn­re­gio­nen gestört sind. Durch das Appli­zie­ren von Magnet­im­pul­sen kön­nen Hirn­area­le mit zu gerin­ger Akti­vi­tät gezielt sti­mu­liert und umge­kehrt über­ak­ti­ve Area­le gebremst wer­den, sodass je nach Sym­pto­ma­tik ver­schie­de­ne Spu­len­po­si­tio­nen bei unter­schied­li­chen psy­chi­schen Erkran­kun­gen zum Ein­satz kom­men. In der Regel wer­den etwa 20 Sit­zun­gen über vier Wochen ver­ein­bart. „Die­se Sit­zun­gen dau­ern jeweils nur eini­ge Minu­ten und wer­den von den Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten prak­tisch neben­wir­kungs­frei ver­tra­gen. Nach der Behand­lung soll­te eine Ruhe­pau­se von etwa 30 Minu­ten ein­ge­plant wer­den“, ver­weist Prim. Sil­ber­bau­er auf die ein­fach durch­zu­füh­ren­de und erfolg­ver­spre­chen­de Behand­lungs­me­tho­de.

