Erneut Top-Platzierungen am Wochenende für Langläufer Felix Bleier

Zwei Top-Plat­zie­run­gen schaff­te Felix Blei­er bei Ski­rol­ler­ren­nen am Wochen­en­de. Der Ath­let des ASVÖ Nor­dicS­ki­team Salz­kam­mer­gut (NTS) zeig­te mit Tages­best­zeit beim ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­cup in Lohns­burg auf und erreich­te tags dar­auf beim inter­na­tio­na­len Ski­rol­ler Ren­nen am Salz­burg­ring als bes­ter Öster­rei­cher in der Junio­ren­wer­tung den drit­ten Rang.

Am Sams­tag fand auf der anspruchs­vol­len Stre­cke des Ski­roll­er­zen­trum Inn­vier­tel in Lohns­burg am Kober­nau­ß­er­wald das ers­te Ren­nen der oö Lang­lauf-Lan­des­cup­wer­tung 20/21 statt. Dabei wur­den zwei Wer­tungs­durch­gän­ge über je 3,2 km mit Ski­rol­ler absol­viert. Der ers­te Durch­gang in klas­si­scher Tech­nik, der zwei­te Durch­gang auf der glei­chen Stre­cke in der ska­ting Tech­nik. Bei­de Läu­fe absol­vier­te Felix Blei­er, Jg. 2002 (WSV Spar­kas­se Bad Ischl) in der schnells­ten Zeit und konn­te damit nicht nur die Junio­ren­wer­tung, son­dern auch die Gesamt­wer­tung aller Teil­neh­mer gewin­nen.

Am Sonn­tag fand am Salz­burg­ring unter dem Mot­to „Salz­burg rollt“ ein Vis­ma Ski Clas­sics Chal­len­ger Ren­nen statt. Die­se Ver­an­stal­tung lös­te mit neu­em Namen den legen­dä­ren und in den Jah­ren zuvor im Som­mer statt­ge­fun­de­nen „Skate the ring“ ab. Auch den neu­en Ver­an­stal­tern ist wie­der ein spek­ta­ku­lä­rer Event gelun­gen. Mit Inli­ne-Ska­tern oder Ski­rol­lern wur­de je nach Alters­klas­se ein/oder mehr­mals die nor­ma­ler­wei­se dem Motor­sport vor­be­hal­te­ne ca. 4,25 km lan­ge Run­de am Salz­burg­ring gelau­fen.

Ins­ge­samt waren über zwei­hun­dert Teil­neh­mer in den unter­schied­li­chen Klas­sen am Start. Auch das Wet­ter spiel­te mit und alle Bewer­be konn­ten bei tro­cke­nen Ver­hält­nis­sen statt­fin­den. In der Königs­dis­zi­plin wur­den knapp 30km also 7 Run­den gelau­fen. Felix Blei­er aus Bad Ischl gelang trotz der Belas­tung vom Vor­tag ein gutes Ren­nen. Er erreich­te in einer Zeit von 56:39,8 Min. das Ziel und somit hin­ter zwei Slo­we­nen als bes­ter öster­rei­chi­scher Star­ter Rang 3 in der Junio­ren­wer­tung und Rang 10 in der Gesamt­wer­tung der stark beset­zen Kon­kur­renz.

Foto: pri­vat