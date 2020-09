Wasser in Vöcklabruck in Ordnung

Die Radio­mel­dung am Don­ners­tag, 3. Sep­tem­ber, um 10:30 Uhr, dass das Trink­was­ser eini­ger weni­ge Haus­brun­nen in Pins­dorf, Regau und Ohls­dorf nicht in Ord­nung sei und dass man somit das Was­ser im Gebiet Gmun­den — Vöck­la­bruck nicht trin­ken sol­le (auch nicht abko­chen), hat am Stadt­amt Vöck­la­bruck eine Tele­fon­flut von ver­un­si­cher­ten Kon­su­men­tin­nen und Kon­su­men­ten aus­ge­löst.

Die Stadt­ge­mein­de Vöck­la­bruck stellt klar: 99,7 % der Haus­hal­te wer­den in Vöck­la­bruck über die städ­ti­sche Trink­was­ser­ver­sor­gung ver­sorgt und es gibt defi­ni­tiv kei­ne gesund­heits­schäd­li­chen Ein­trä­ge im Was­ser. Pro­ble­ma­tisch sind dage­gen immer wie­der schlecht Instand gehal­te­ne Haus­brun­nen, die, wie man sieht, die gut funk­tio­nie­ren­de öffent­li­che Trink­was­ser­ver­sor­gung in Ver­ruf brin­gen und Ver­un­si­che­rung schaf­fen.