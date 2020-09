WIFI-Kursbetrieb nimmt wieder volle Fahrt auf

Herbst­zeit ist Wei­ter­bil­dungs­zeit – die WIFI’s in Gmun­den und Bad Ischl sind für das Kurs­ge­sche­hen bes­tens gerüs­tet. Das betrifft die über 500 Kur­se, die für das Kurs­jahr 2020/21 im Salz­kam­mer­gut geplant sind, wie auch die Maß­nah­men, die coro­na-bedingt erfor­der­lich sind. So wird an den WIFI-Stand­or­ten auf die Ein­hal­tung der hygie­ni­schen Auf­la­gen geach­tet und die Sitz­ab­stän­de in den Kursräu­men wur­den ver­grö­ßert.

„Gera­de neben der Kurz­ar­beit oder im Rah­men einer Bil­dungs­ka­renz kann der Herbst auch für län­ge­re Aus­bil­dun­gen mit aner­kann­tem Bil­dungs­ab­schluss genutzt wer­den“, erklärt WK-Obmann Mar­tin Ettin­ger. Das WIFI bie­tet ab dem Ein­stieg ins Berufs­le­ben ein umfas­sen­des Bil­dungs­an­ge­bot in den unter­schied­lichs­ten Fach- und Sozi­al­kom­pe­ten­zen.

Wei­te­re Infos zum Herbst­pro­gramm im WIFI Gmun­den, T 05–7000-5260 bzw. WIFI Bad Ischl, T 05–7000-5300.