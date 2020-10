Eishockeysaison startet mit Sicherheitsauflagen

Hal­lo lie­be Eis­ho­ckey­freun­de! Die Sharks star­ten in der 1. Lan­des­li­ga in die neue Sai­son. “Wir sind froh in der Eis­hal­le öffent­li­che Spie­le durch­füh­ren zu dür­fen. Die Umset­zung ist jedoch an eini­ge Auf­la­gen gebun­den, um die Sicher­heit zu gewähr­leis­ten,” infor­miert der Ver­ein.

Auf­grund der Beschrän­kun­gen, Auf­wan­des und Nach­voll­zieh­bar­keit wer­den heu­er Sai­son­kar­ten für reser­vier­te Sitz­plät­ze ver­kauft. Die Unter­stüt­zer­kar­ten sind zu einem Preis von € 30.- erhält­lich. Die­se gel­ten für die gesam­te Sai­son, d.h. für die 5 Spie­le im Grund­durch­gang und für even­tu­ell statt­fin­den­de Spie­le im Play­off.

Auf­grund der Sitz­platz­li­mi­tie­rung kann es sein, dass es kei­ne Tages­ti­ckets im Ver­kauf mehr gibt. Ver­kauft wer­den die Kar­ten vom Kas­sier Karl Fuchs. Kon­takt bit­te bevor­zugt mit­tels E‑Mail auf­neh­men (kassier@traunsee-sharks.com), ev. auch mit­tels Tele­fon­num­mer 0660 58 13 136.

Wir bit­ten um Ver­ständ­nis. Es gibt kei­ne Steh­plät­ze in der Hal­le!