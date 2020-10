Erster Test der SHARKS Gmunden

Am Sams­tag den 3.10.2020 tra­fen in der Eis­hal­le Gmun­den die RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den im ers­ten Test­spiel auf den EC HAL­LEIN CHIEFS. Bei­de Mann­schaft noch nicht kom­plett und nur eini­ge Trai­nings­stun­den am Eis in den Bei­nen. Die Gäs­te spie­len in der kom­men­den Sai­son in der Salz­bur­ger Lan­des­li­ga, die SHARKS wie­der in der 1. LIWEST Eis­ho­ckey­li­ga Ober­ös­ter­reich. Sein Debüt auf der Trai­ner­bank fei­er­te auch der neue Trai­ner der Haie Man­di MÜHLECH­NER aus Salz­burg, der Obmann Tho­mas SCHATZL als Trai­ner ablös­te.

Von Beginn an war eines klar, die Spie­ler am Eis schenk­ten sich nichts, waren aber eben­bür­tig und kamen auf bei­den Sei­ten zu guten Chan­cen. Die bes­se­re Chan­cen­aus­wer­tung im ers­ten Spiel­ab­schnitt hat­ten aber die Salz­bur­ger, dies sich nach 20 Minu­ten mit 1:3 absetz­ten. Aus­ge­gli­chen mit je zwei Tref­fer ende­te das zwei­te Spiel­drit­tel, nach 40 Minu­ten stand 3:5 auf der Anzei­ge­ta­fel. Span­nend dann die letz­ten 20 Minu­ten. In der 43. Spiel­mi­nu­te gelang Tobi­as KIE­NES­BER­GER der Anschluss­tref­fer zum 4:5 und 5 Minu­ten spä­ter Kapi­tän Mar­tin BUCHEG­GER der Aus­gleich zum 5:5. EIn hei­ßer Tanz am Eis ent­flamm­te, jeder woll­te den Sie­ges­tref­fer ein­fah­ren. Und der gelang aus­ge­rech­net Ste­fan HECHT, der ja in Gmun­den den Eis­ho­ckey­sport erlern­te und jetzt durch sei­nen Job in Salz­burg lebt und dadurch den EC Hal­lein bei­getre­ten ist. Wei­te­re Chan­cen konn­ten auf bei­den Sei­ten nicht ver­wer­tet wer­den und so ende­te die freund­schaft­li­che Par­tie mit 5:6 für die Gäs­te. Je einen Tref­fer für die SHARKS erziel­ten noch Fabi­an GRU­BER, Felix MAY­ER und Jakob RIN­NER­BER­GER.

„Eine fai­re Par­tie ohne gro­be Fouls mit zwei gleich star­ken Teams. Ich habe mei­ne Mann­schaft erst­mals spie­len gese­hen und bin im Gro­ßen und Gan­zen recht zufrie­den. An der Chan­cen­ver­wer­tung wer­den wir noch arbei­ten müs­sen, aber eines muss ich sagen, mei­ne Jungs spie­len wirk­lich Eis­ho­ckey und mit ent­spre­chen­dem Trai­ning wer­den wir in der kom­men­den Sai­son viel Spass haben und auch hof­fent­lich vie­le Erfol­ge erzie­len!“, so Neo­trai­ner Man­di MÜHLECH­NER nach der Begeg­nung. In Kür­ze gibt es auch Neu­ig­kei­ten über die kom­men­de Eis­ho­ckey­sai­son in der ers­ten LIWEST EIS­HO­CKEY­LI­GA Ober­ös­ter­reich 2020/2021.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS