Erstkommunion in Gschwandt mit Verspätung

Mit eini­gen Mona­ten Ver­spä­tung fand am Sams­tag 17.10.2020 die Erst­kom­mu­ni­on in der Pfar­re Gschwandt statt. „Ihr seid wohl die „ältes­ten Erst­kom­mu­ni­on Kids der Pfar­re Gschwandt“, so Pfarra­sis­ten­tin Anna-Maria MARSCH­NER in ihren Wor­ten an die Mädels und Jungs der Musik­volks­schu­le Gschwandt. “Es war noch nie in der Geschich­te, dass Schü­ler aus den drit­ten Klas­sen zur Erst­kom­mu­ni­on gekom­men sind. Aber jetzt ist es voll­bracht.

Auf­grund der Coro­na Kri­se fan­den auch zwei Mess­fei­ern hin­ter­ein­an­der für die bei­den Schul­klas­sen statt. Unter musi­ka­li­scher Beglei­tung des Musik­ver­ei­nes Gmun­den mar­schier­ten die Erst­kom­mu­ni­kan­ten, gefolgt von Pfarr­as­sis­ten­tin Anna-Maria MARSCH­NER mit Pfar­rer Alo­is KAIN­BER­GER und den Tisch­müt­tern vom Feu­er­wehr­de­pot Gschwandt in Rich­tung Pfarr­kir­che. Dort wur­den sie in der Kir­che von den Ange­hö­ri­gen schon sehn­süch­tig erwar­tet. Die fei­er­li­che Mes­se wur­de von Pro­fes­sor Wal­ter KIE­NES­BER­GER auf der Orgel, Frau Dir. Anne­ma­ria HAU­ER und SR VOL Dipl.Päd. Gabrie­le EDER auf ihren Gitar­ren musi­ka­lisch beglei­tet. Reli­gi­ons­leh­rer Chris­toph SCHATZL hat sei­ne Schütz­lin­ge per­fekt vor­be­rei­tet und auch bei der hei­li­gen Mes­se tat­kräf­tig unter­stützt.

Als Sym­bol für die­sen fei­er­li­chen Tag stand beim Altar ein Leucht­turm, der immer als Licht­punkt den rich­ti­gen Weg zu Jesus zei­gen soll und vor Gefah­ren im Leben schüt­zen soll. Nach Emp­fang der ers­ten Kom­mu­ni­on durch Anna-Maria MARSCH­NER bekam jedes Erst­kom­mu­ni­on­kind ein von Pfar­rer Alo­is KAIN­BER­GER geweih­tes Kreuz. Nach dem Aus­marsch aus der Kir­che fand noch ein Foto­shoo­ting vor der Musik­volks­schu­le Gschwandt statt und dann ging es mit Eltern, Groß­el­tern und Ver­wand­te ab nach Hau­se zum fei­ern.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS