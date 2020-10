GIRL-Power an der BHAK und Praxisschule Bad Ischl

Girls auf­ge­passt! Gera­de in der heu­ti­gen Zeit ist es wich­tig, dass ihr eure Kom­pe­ten­zen und Fähig­kei­ten aus­baut und euer Selbst­be­wusst­sein stärkt. Aus die­sem Grund wird ab Herbst spe­zi­ell für euch Mäd­chen der frei­wil­li­ge Schwer­punkt Girl-Power ange­bo­ten. Die Orga­ni­sa­to­rin­nen die­ses Pro­jek­tes, Gud­run Sotz-Hol­lin­ger, Chris­ti­ne Leit­ner und Son­ja Lenz sind sich einig, dass „ein gutes, sta­bi­les Netz­werk ein Erfolgs­fak­tor in der Wirt­schaft ist“. Des­we­gen star­tet die BHAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl schon in der Schul­zeit damit.

Der ers­te Ter­min im Okto­ber steht unter dem Mot­to „Net­wor­king und Team­buil­ding“. Zuerst steht ein Ken­nen­ler­nen aller teil­neh­men­den Schü­le­rin­nen im Vor­der­grund. Erfah­re­ne Schü­le­rin­nen geben ihr Schul­wis­sen auch an „Neu­lin­ge“ wei­ter, wodurch der Schul­ein­stieg für Schul­an­fän­ge­rin­nen erheb­lich erleich­tert wird. Für den zwei­ten Teil konn­ten wir die Social Media Exper­tin Eve­lyn Gum­pin­ger gewin­nen. Sie wird zuerst Ein­bli­cke in die Welt des Social Media Mar­ke­tings geben und danach mit den Schü­le­rin­nen einen pro­fes­sio­nel­len Insta­gram Bei­trag erstel­len.

An den wei­te­ren Ver­an­stal­tungs­ta­gen arbei­tet bei­spiels­wei­se die Exper­tin Dr. Nina Haas, Part­ne­rin bei osb inter­na­tio­nal sys­tem con­sul­ting und Spe­zia­lis­tin auf dem Gebiet der Prä­sen­ta­ti­ons­tech­nik, gemein­sam mit den Schü­le­rin­nen in einem Work­shop und gibt zahl­rei­che Tipps und Tricks in den Berei­chen Prä­sen­ta­ti­on, Rhe­to­rik und Auf­tre­ten an die Mäd­chen wei­ter. Somit steht einem pro­fes­sio­nel­len Auf­tritt vor Publi­kum nichts mehr im Wege.

Auch Unter­neh­mens­ex­kur­sio­nen ste­hen auf dem Pro­gramm. Erfolg­rei­che Frau­en aus der Wirt­schaft, wie Mag. Doris Hum­mer, Wirt­schafts­kam­mer­prä­si­den­tin und Geschäfts­füh­re­rin des Unter­neh­mens DOMICO Dach‑, Wand- und Fas­sa­den­sys­te­me KG, und KR Sis­sy Szuchar, Grün­de­rin von Team 21, Wirt­schafts­trai­ne­rin und Mode­ra­to­rin, zei­gen den Girls ihre pro­duk­tiv geführ­ten Betrie­be und geben Kar­rie­re-Tipps.

Vie­le wei­te­re inter­es­san­te Ter­mi­ne und The­men, wie Influ­en­cer-Mar­ke­ting oder Krea­ti­vi­täts­för­de­rung durch Foto­gra­fie, Bild­be­ar­bei­tung oder Impro­vi­sa­ti­ons­thea­ter, sind bereits geplant. Willst du ein Mit­glied des Girls-Netz­werks wer­den, dann mel­de dich bei uns. Auch am Tag der offe­nen Tür erhält man noch nähe­re Infor­ma­tio­nen zur BHAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl. Die­ser fin­det bereits am 23.10.2020 zwi­schen 12:00 und 16:00 Uhr statt. . Wir freu­en uns auf dei­ne Girl-Power.

Foto: BHAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl