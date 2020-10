Mahnwache Tag der Flucht in und vor der Pfarrkiche Gschwandt

Heu­te Frei­tag 2.10.2020 stan­den Bil­der, Fak­ten und Zei­chen rund um die The­men Flucht und Migra­ti­on im Mit­tel­punkt der Mahn­wa­che in der Pfarr­kir­che Gschwandt.

Eine inter­ak­ti­ve Prä­sen­ta­ti­on, die den gan­zen Tag in der Kir­che gelau­fen ist, gab Impul­se zum Han­deln und reg­te zum Nach­den­ken an. Fakeln vor der Kir­che stan­den sybo­lisch für die aktu­el­le „bren­nen­de“ Situa­ti­on und die hit­zi­gen Dis­kus­sio­nen rund um das The­ma Flucht. Auch Schul­klas­sen nütz­ten die­se Gele­gen­heit, um mit den Kids über die teil­wei­se schreck­li­che Situa­ti­on der betrof­fe­nen Men­schen zu spre­chen und auch zu dis­ku­tie­ren. Die gezeig­ten Sym­bo­le wie ein Flücht­lings­zelt, die spär­lich gepack­ten Kof­fer, Ret­tungs­wes­ten etc. ver­an­schau­lich­ten die Situa­ti­on einer Flucht aus der Hei­mat.

Wer auf der Flucht ist, ist auf Hil­fe ange­wie­sen, muss alles Ver­trau­te zurück­las­sen, kann nur das Nötigs­te mit­neh­men, lebt in Angst und Sor­ge und weiß nicht, wie der mor­gi­ge Tag ver­lau­fen wird. Das soll­te uns Men­schen, die groß­teils im Wohl­stand (trotz Coro­na Kri­se) leben, zu Den­ken geben. Lei­der wird auch unter dem Deck­man­tel „Flucht/Flüchtlinge“ viel Unfug und gesetz­wid­ri­ges Han­deln betrie­ben. Dies müss­te auch viel inten­si­ver bestraft und geahn­det wer­den, um jenen Geflüch­te­ten, die auch um ihr Leben ban­gen, rasch und unbü­ro­kra­tisch hel­fen zu kön­nen. Dies alles soll durch die Mahn­wa­che „Tag der Flucht“ in unser Gewis­sen über­ge­hen. Ein Dan­ke­schön an die Pfar­re Gschwandt mit Haupt­or­ga­ni­sa­tor Josef GRU­BER für die­sen „in‘s Gewis­sen gehen­den“ Denk­an­stoss.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS