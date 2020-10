Systemkritischem Arzt aus der Steiermark wurde ein Berufsverbot verhängt

FPÖ – Kani­ak: Nach Zen­sur­ge­set­zen kommt der nächs­te Anschlag auf unse­re Demo­kra­tie

Schörfling/Wien — Dem kon­tro­ver­sen und sys­tem­kri­ti­schen stei­ri­schen Arzt Dr. Peer Eif­ler aus Bad Aus­see wur­de per Eil­ver­fah­ren die Ärz­te­li­zenz ent­zo­gen, gefolgt von einer rich­ter­lich ange­ord­ne­ten Haus­durch­su­chung. Die Begrün­dung lag dar­in, dass Eif­ler angeb­lich MSN-Mas­ken-Befrei­un­gen ohne unmit­tel­ba­ren Pati­en­ten­kon­takt aus­ge­stellt hät­te. „Die Ver­hän­gung der Höchst­stra­fe durch die Ärz­te­kam­mer kann man durch­aus als poli­tisch moti­viert bezeich­nen, denn Dr. Eif­ler hat­te sich mehr­mals offen und in frei­er Rede gegen die Regie­rungs­li­nie gestellt. Beson­ders die Ver­pflich­tung zum Tra­gen der Mas­ken hat­te er als ‚böse und gesund­heits­schäd­lich‘ bezeich­net“, so kom­men­tier­te der frei­heit­li­che Gesund­heits­spre­cher NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak aus Schörf­ling aktu­el­le Mel­dun­gen zu die­ser behörd­li­chen Straf­ak­ti­on.

„Fern­dia­gnos­ti­sche Beur­tei­lun­gen von Pati­en­ten via Tele­fon und dar­auf­fol­gen­de Ver­schrei­bun­gen waren zu Zei­ten des ‚Lock­downs‘ gang und gäbe und expli­zit von der Regie­rung gewünscht – und das wird bis heu­te so prak­ti­ziert. So stellt sich die Fra­ge, war­um nun eine fern­münd­li­che Dia­gno­se zum zur Befrei­ung von der Mas­ken­pflicht, etwas Ver­werf­li­ches oder gar eine straf­ba­re Hand­lung dar­stel­len soll­te. Vie­le Bür­ger lei­den sowohl psy­chisch als auch phy­sisch unter der Mas­ken­pflicht. Immer­hin sind des­halb behörd­lich Aus­nah­men aus gesund­heit­li­chen Grün­den expli­zit vor­ge­se­hen“, so Kani­ak.

„Was in der gan­zen Auf­re­gung über­bleibt, ist wohl die kri­ti­sche Mei­nung eines Arz­tes, der das sagt, was vie­le den­ken und eine Regie­rung, die sich augen­schein­lich ent­larvt fühlt und immer mehr in Unsi­cher­heit ver­fällt, was ihre eige­nen Maß­nah­men betrifft. Eine Kün­di­gungs­wel­le folgt auf die nächs­te und stei­gen­de Infek­ti­ons­zah­len, trotz Mas­kenzwang, sind nur zwei Bei­spie­le dafür, dass hier alles schief­läuft. Die Kon­se­quen­zen sind für Kri­ti­ker wie Eif­ler gra­vie­rend und sol­len wohl unter der Ärz­te­schaft ein Exem­pel sta­tu­ie­ren.

Nach den Zen­sur­ge­set­zen von ÖVP und Grü­nen, die bereits Reden von Natio­nal­rats­ab­ge­ord­ne­ten in den sozia­len Medi­en ver­schwin­den las­sen, ist das der nächs­te Anschlag auf Demo­kra­tie, Mei­nungs­frei­heit und die Frei­heit der Wis­sen­schaft. Wer mit die­ser Regie­rung nicht mit­spielt, wird schlicht­weg mund­tot gemacht“, beton­te Kani­ak, der wei­ters auch noch auf die Ent­las­sung einer sys­tem­kri­ti­schen Ärz­tin am LKH-Graz aus ähn­li­chen Moti­ven hin­wies.

Foto: FPÖ