Ehrung für Direktorin der Handelsakademie und Praxisschule Bad Ischl

Bun­des­prä­si­dent Alex­an­der Van der Bel­len hat der Direk­to­rin der Han­dels­aka­de­mie und Pra­xis­schu­le Bad Ischl den Titel “Hof­rä­tin” ver­lie­hen und wür­digt mit die­ser Aus­zeich­nung die beson­de­ren Ver­diens­te von Susan­ne Mayr als Schul­lei­te­rin und Päd­ago­gin.

Sie über­nahm 2012 in Zei­ten schwin­den­der Anmel­de­zah­len die Schu­le und es gelang ihr in Zusam­men­ar­beit mit ihrem enga­gier­ten Lehr­kräf­te-Team, die HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl über die Bezirks­gren­zen hin­aus als ange­se­he­ne Bil­dungs­ein­rich­tung zu posi­tio­nie­ren und somit die Schü­ler­zah­len sogar zu stei­gern.

Ihr Anspruch, die Schu­le zu einem Ort des gegen­sei­ti­gen Respekts und der Wert­schät­zung zu gestal­ten, steht heu­te wie damals unter dem Mot­to: „Die Rah­men­be­din­gun­gen in der Schu­le kön­nen wir nicht ändern, die sind uns vor­ge­ge­ben, aber für die Stim­mung kön­nen wir etwas tun, die machen wir uns selbst. Nur wenn sich alle Betei­lig­ten wohl füh­len, ist Leh­ren und Ler­nen über­haupt mög­lich.“ Des­halb unter­stützt sie die Eigen­ver­ant­wor­tung und Selb­stän­dig­keit ihrer Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter bei ihren viel­fäl­ti­gen schu­li­schen Akti­vi­tä­ten und beweist dadurch den Leh­ren­den ihr gro­ßes Ver­trau­en und ihre Wert­schät­zung.

Seit der schwie­ri­gen Zeit der Coro­na-Pan­de­mie punk­tet die HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl einer­seits durch die gute Vor­be­rei­tung auf die Distance-Lear­ning-Pha­se und die kom­pe­ten­te und rasche Umset­zung der neu­en Lehr­me­tho­den, ande­rer­seits durch das geziel­te Kri­sen­ma­nage­ment. Der Schutz der Gesund­heit der Jugend­li­chen, der Leh­ren­den und des Ver­wal­tungs­per­so­nals hat dabei für Susan­ne Mayr obers­te Prio­ri­tät. Die zahl­rei­chen neu­en Maß­nah­men der Bun­des­re­gie­rung setzt sie gewis­sen­haft, aber in stand­ort­ad­äqua­ter Wei­se um.

„Als zustän­di­ger Schul­qua­li­täts­ma­na­ger für die HAK/HAS Bad Ischl ist es mir ein Anlie­gen, mich bei Frau Hof­rä­tin Susan­ne Mayr für die gute Zusam­men­ar­beit zu bedan­ken. Ich schät­ze sie sehr, weil ihr die Schul­ge­mein­schaft sehr am Her­zen liegt. Sie hat es in der Ver­gan­gen­heit ver­stan­den, dass man bei der Schul­ent­wick­lung immer am Puls der Zeit blei­ben muss und sie ver­steht es gemein­sam mit ihrem Team weit in Zukunft zu bli­cken. Als ehe­ma­li­ger Fuß­bal­ler freut es mich sehr, dass sie den Fuß­ball­zweig so unter­stützt und die Schu­le damit zu einer Dreh­schei­be für jun­ge Nach­wuchs­fuß­bal­ler in der Regi­on gewor­den ist“, so der für die HAK und PS zustän­di­ge Schul­qua­li­täts­ma­na­ger Franz Spies­ber­ger.

Auch die Schul­ge­mein­schaft, die Per­so­nal­ver­tre­tung und das gesam­te Kol­le­gi­um gra­tu­lie­ren zu die­ser beson­de­ren Ehrung ganz herz­lich.

Foto: HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl